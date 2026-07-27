Τίτλοι τέλους πέφτουν στην καριέρα του Τιν Γεντβάι στον Παναθηναϊκό, με τον Κροάτη κεντρικό αμυντικό να αποχωρεί από το «τριφύλλι» μετά από τρία χρόνια αδιάκοπης παρουσίας.

Ο Κροάτης μετακομίζει πλέον στην Αραβία και συγκεκριμένα στην Αλ Σαμπάμπ, η οποία κατέβαλλε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ στους «πράσινους» για να τον κάνει δικό της.

Ο Γεντβάι με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του, τονίζοντας ότι η ομάδα, αλλά και γενικότερα ολόκληρη η Αθήνα θα βρίσκεται για πάντα πλέον στην καρδιά του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τιν Γεντβάι:

«Τρία χρόνια. Τόσες πολλές αναμνήσεις. Είμαι ευγνώμων για όλα, και ιδιαίτερα για τους συμπαίκτες μου, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, τους φίλους μου και τους φιλάθλους για όλη τη στήριξη που μου έδειξαν τα τελευταία τρία χρόνια. Τώρα είναι η ώρα για ένα νέο κεφάλαιο, όμως η Αθήνα θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές της οικογένειάς μου και στη δική μου. Αυτή η πόλη μας χάρισε αξέχαστες αναμνήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Είναι επίσης το μέρος όπου γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος μας, κάτι που κάνει την Αθήνα ακόμη πιο ξεχωριστή για εμάς. Εύχομαι σε όλους στον Παναθηναϊκό τα καλύτερα και μια επιτυχημένη σεζόν. Σας ευχαριστώ και τα λέμε σύντομα, Τιν».



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