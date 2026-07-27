ΕΛΑΣ: «Ο "Αδωνισμός" και οι ακροδεξιές υστερίες δεν έχουν θέση στην υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας»

Σφοδρή επίθεση κατά του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και της κυβέρνησης εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ (Ενωτική Αριστερά), με αφορμή τις δηλώσεις του για το πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35 και την Τουρκία.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός της Άγκυρας από το πρόγραμμα είχε δρομολογηθεί πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ κάνει λόγο για «Αδωνισμό» και «ακροδεξιές υστερίες», τονίζοντας ότι δεν έχουν θέση στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

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Τα σημερινά ψεύδη του Άδωνι Γεωργιάδη ότι δήθεν επί κυβέρνησης Τσίπρα η Τουρκία βρισκόταν κανονικά στο πρόγραμμα για τα F-35 και εκδιώχθηκε επί Μητσοτάκη, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τον εκνευρισμό που επικρατεί στην κυβέρνηση για τους άστοχους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική.

Παραθέτουμε λοιπόν στον κ. Γεωργιάδη και στην κυβέρνηση για μία ακόμη φορά την αλήθεια:

Στις 17 Ιουλίου του 2019 ο Λευκός Οίκος επισημοποίησε το εμπάργκο για τα F-35 στην Τουρκία, αναφέροντας ότι «η απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-400 καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της εμπλοκής της με τα F-35». Θα θέλαμε επίσης να τους υπενθυμίσουμε τους νόμους 2781 και 5863 του Κογκρέσου τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2018, τον νόμο για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2018, και το νομοσχέδιο East Med Act του Απριλίου του 2019 τα οποία προέβλεπαν την συμπερίληψη της Τουρκίας στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων, καθώς και το εμπάργκο στα F-35.

Όλες αυτές οι ενέργειες έγιναν σε μεγάλο βαθμό χάρη στη σημαντική συμβολή του ελληνοαμερικανικού λόμπι σε συντονισμό με την τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα εξίσου λυπηρό είναι το γεγονός ότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα έφτασε στο σημείο να πανηγυρίζει για το γεγονός ότι το State Department ανακοινώνει ότι δεν έχουν πωληθεί ακόμη τα F-35 στην Τουρκία και ότι αναζητείται σχετική φόρμουλα από τον Πρόεδρο Τραμπ, παρά την λευκή επιταγή που δίνει εδώ και χρόνια στην αμερικανική ηγεσία ο κύριος Μητσοτάκης.

Κατανοούμε τον εκνευρισμό του αντιπροέδρου της ΝΔ, καθώς παρέλαβαν από την περίοδο Τσίπρα εμπάργκο στα F-35, ενώ σήμερα η Τουρκία εξοπλίζεται αφειδώς από όλους τους Συμμάχους μας. Όμως ο «Αδωνισμός» και οι ακροδεξιές υστερίες δεν χωρούν όταν μιλάμε για την υπεράσπισή των συμφερόντων της χώρας.»

Πηγή: skai.gr

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