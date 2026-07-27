Νετανιάχου: Το Ιράν θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών με τον Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναχώρησε τη Δευτέρα για την Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών θα βρεθεί το Ιράν, ενώ στόχος είναι τόσο η ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ όσο και η διεύρυνση του «κύκλου της ειρήνης» στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για την όγδοη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τραμπ από την επανεκλογή του Αμερικανού προέδρου στη δεύτερη θητεία του, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη, όπως επισήμανε ο ίδιος πριν από την αναχώρησή του.

«Θα συζητήσουμε όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα, με πρώτο και κυριότερο το Ιράν. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και παράλληλα να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον με «έναν ξεκάθαρο στόχο: να διασφαλίσει την ασφάλεια, τη δύναμη και το μέλλον του κράτους του Ισραήλ», επισημαίνοντας ότι σε αυτή τη συγκυρία απαιτούνται «αποφασιστικότητα και σοφία».

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα Αμερικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «αληθινό φίλο» τόσο του ίδιου όσο και του κράτους του Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

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