Τζον Σίνα: Οι δύο μεταμοσχεύσεις μαλλιών που του άλλαξαν τη ζωή – 21,5 ώρες στο χειρουργείο

Ανοιχτά για τις δύο μεταμοσχεύσεις μαλλιών στις οποίες υποβλήθηκε μίλησε ο Τζον Σίνα, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε συνολικά περισσότερες από 20 ώρες στο χειρουργείο. Ο 49χρονος ηθοποιός και πρώην παλαιστής εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο και εξήγησε ότι το νέο του look συνδέεται με τη δεύτερη επέμβαση αποκατάστασης μαλλιών που πραγματοποίησε.

Όπως δήλωσε, στόχος του ήταν να αποκτήσει μεγαλύτερη πυκνότητα, ενώ εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον γιατρό του, Κεν Άντερσον. «Μου άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή», ανέφερε ο Τζον Σίνα για τον γιατρό που ανέλαβε τις δύο επεμβάσεις του.

Περισσότερες από 20 ώρες για τις δύο επεμβάσεις

Η πρώτη επέμβαση του Τζον Σίνα διήρκεσε 13,5 ώρες, ενώ η δεύτερη ολοκληρώθηκε έπειτα από οκτώ ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό χρόνο των δύο διαδικασιών στις 21,5 ώρες.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι επέστρεψε στον ίδιο γιατρό, καθώς είχε μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το πρώτο αποτέλεσμα, αλλά ήθελε να καλύψει ακόμη ένα μικρό σημείο. Ο Κεν Άντερσον του πρότεινε να ξυρίσει το κεφάλι του, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία και να τοποθετηθούν τα τριχοθυλάκια γρηγορότερα. Ο Σίνα δήλωσε ότι εμπιστεύεται απόλυτα τη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ακόμη ορατό.

Η τεχνική FUE που επέλεξε

Ο Τζον Σίνα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE, κατά την οποία αφαιρούνται μεμονωμένα τριχοθυλάκια από περιοχές του κεφαλιού με υγιή τριχοφυΐα και μεταφέρονται στα σημεία όπου υπάρχει αραίωση.

Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί περισσότερο χρόνο, καθώς οι τρίχες αφαιρούνται και τοποθετούνται μία προς μία, αλλά αποφεύγεται η δημιουργία μιας μεγάλης γραμμικής ουλής. Τα αποτελέσματα μιας μεταμόσχευσης συνήθως αρχίζουν να γίνονται εμφανή έπειτα από έξι έως εννέα μήνες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται έως και ένας χρόνος. Ο ηθοποιός είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του μεταμόσχευση τον Νοέμβριο του 2024, ενώ τον Ιούνιο του 2026 αποκάλυψε ότι προχώρησε σε δεύτερο κύκλο θεραπείας.



Round 2 of FUE Treatement and this time I went all in for best possible results. Thank you @KenAndersonMD and the staff at Anderson Center for Hair for accompanying me on this journey! pic.twitter.com/0Gpareki5U — John Cena (@JohnCena) June 29, 2026

Πηγή: skai.gr

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