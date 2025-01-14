Βρετανία: Παραιτήθηκε η υφυπουργός Οικονομικών Τούλιπ Σιντίκ

Την παραίτησή της από υφυπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη η Βρετανή Τούλιπ Σιντίκ, αφότου το όνομα αναφέρθηκε σε έρευνες στο Μπανγκλαντές για διαφθορά σε βάρος της πρώην πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα (κάτω φωτό), της οποίας είναι ανιψιά.

Η Σιντίκ παραιτήθηκε από μετά από εβδομάδες ερωτήσεων σχετικά με τους οικονομικούς της δεσμούς με τη θεία της, η οποία ανατράπηκε πέρυσι από πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές.

Η 42χρονη βουλευτής των Εργατικών είχε παραπεμφθεί στον αρμόδιο σύμβουλο του πρωθυπουργού για πειθαρχικά ζητήματα Σερ Λόρι Μάγκνους, αλλά επέμεινε ότι δεν έκανε τίποτα κακό.

Στην επιστολή της, επιμένει ότι δεν είχε παραβιάσει τους υπουργικούς κανόνες, αλλά ήταν «σαφές ότι η συνέχιση του ρόλου μου είναι πιθανό να αποσπά την προσοχή από το έργο της κυβέρνησης».

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η επιτροπή κατά της διαφθοράς του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε πως ξεκίνησε μία έρευνα σχετικά με την πιθανή κατάχρηση του ποσού των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Χασίνα και την οικογένειά της στο πλαίσιο ενός σχεδίου κατασκευής ενός πυρηνικού σταθμού.

Η Σεΐχ Χασίνα, ηλικίας 77 ετών, έφυγε στην Ινδία τον περασμένο Αύγουστο, εκδιωχθείσα από την εξουσία έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων, που είχαν βιαίως κατασταλεί και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με κατηγορίες για «σφαγές, δολοφονίες και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Βρετανικές εφημερίδες έγραψαν στις αρχές Ιανουαρίου ότι η Τούλιπ Σιντίκ, ηλικίας 42 ετών, διέμενε σε ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο, το οποίο της είχε παραχωρήσει ένας επιχειρηματίας που συνδέεται με το Ligue Awami, το κόμμα της Σεΐχ Χασίνα.

Παλαιότερα, έζησε επίσης σε ένα άλλο διαμέρισμα, πάντα στη βρετανική πρωτεύουσα, το οποίο είχε δώσει στην αδελφή της ένας δικηγόρος, ο οποίος είχε υπερασπιστεί την κυβέρνηση της θείας της.

Η 47χρονη Έμα Ρέινολντς θα αντικαταστήσει τη Σίντικ - Διορίστηκε υφυπουργός Οικονομικών στο υπουργείο μετά την παραίτησή της

Η επιστολή παραίτησης

Πηγή: skai.gr

