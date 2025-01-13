Βρετανία: Πιέσεις για παραίτηση υπουργού, ανιψιάς πρώην πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές

Η πίεση αυξάνεται σήμερα στον επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης Κιρ Στάρμερ προκειμένου να αποπέμψει μία από τους υπουργούς του, την Τούλιπ Σιντίκ (δεξιά στη φωτό), το όνομα της οποίας αναφέρεται σε έρευνες στο Μπανγκλαντές για διαφθορά σε βάρος της πρώην πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα (αριστερά στη φωτό), της οποίας είναι ανιψιά.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η επιτροπή κατά της διαφθοράς του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε πως ξεκίνησε μία έρευνα σχετικά με την πιθανή κατάχρηση του ποσού των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Χασίνα και την οικογένειά της στο πλαίσιο ενός σχεδίου κατασκευής ενός πυρηνικού σταθμού.

Σήμερα Δευτέρα, η ίδια επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη μίας άλλης έρευνας, επίσης σε βάρος της Σεΐχ Χασίνα και συγγενών της, σε μια υπόθεση απόκτησης κυριότητας με δόλια μέσα εδαφών στα περίχωρα της πρωτεύουσας Ντάκα.

Μεταξύ των προσώπων που βαρύνονται με υποψίες σε αυτές τις υποθέσεις είναι η ανιψιά της Σεΐχ Χασίνα, η Τούλιπ Σιντίκ, υφυπουργός οικονομικών υπηρεσιών και βουλευτίνα μιας εκλογικής περιφέρειας του Λονδίνου.

Η Σεΐχ Χασίνα, ηλικίας 77 ετών, έφυγε στην Ινδία τον περασμένο Αύγουστο, εκδιωχθείσα από την εξουσία έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων, που είχαν βιαίως κατασταλεί και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με κατηγορίες για «σφαγές, δολοφονίες και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Βρετανικές εφημερίδες έγραψαν στις αρχές Ιανουαρίου ότι η Τούλιπ Σιντίκ, ηλικίας 42 ετών, διέμενε σε ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο, το οποίο της είχε παραχωρήσει ένας επιχειρηματίας που συνδέεται με το Ligue Awami, το κόμμα της Σεΐχ Χασίνα.

Παλαιότερα, έζησε επίσης σε ένα άλλο διαμέρισμα, πάντα στη βρετανική πρωτεύουσα, το οποίο είχε δώσει στην αδελφή της ένας δικηγόρος, ο οποίος είχε υπερασπιστεί την κυβέρνηση της θείας της.

Η Τούλιπ Σιντίκ υποστηρίζει ότι «δεν υπέπεσε σε κανένα σφάλμα» και ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από τον ανεξάρτητο σύμβουλο που είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση του κώδικα δεοντολογίας των υπουργών, να «διαπιστώσει τα γεγονότα».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ είπε, την περασμένη εβδομάδα, ότι έχει «εμπιστοσύνη» στην υπουργό του.

Όμως, αυτό το Σαββατοκύριακο, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησης.

«Ο πρωθυπουργός επιχειρεί να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στη δέσμευσή του υπέρ της ακεραιότητας και των κανόνων. Η αδύναμη ηγεσία του (στην υπόθεση της Τούλιπ) Σαντίκ μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι δεν τον απασχολεί η ακεραιότητα, όπως εκείνος υποστηρίζει», επισήμανε.

Σε μια συνέντευξη στους Sunday Times, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές Μοχάμεντ Γιουνούς εκτίμησε πως η βρετανική δικαιοσύνη θα πρέπει να ερευνήσει το θέμα των διαμερισμάτων που χρησιμοποιεί η Τούλιπ Σιντίκ και η ιδιοκτησία τους θα πρέπει να μεταβιβαστεί στη χώρα της, εφόσον αποδειχθεί ότι αγοράστηκαν με χρήματα προερχόμενα από «κλοπή», την οποία διέπραξε η πρώην ηγέτιδα και οι συγγενείς της.

Ο ίδιος εξέφρασε επιπλέον την εκτίμηση ότι η υπουργός πρέπει να παραιτηθεί. Εκείνη πρέπει να πει: «Συγγνώμη, δεν γνώριζα εκείνη την εποχή, ζητάω συγγνώμη στους πολίτες επειδή έκανα αυτό και παραιτούμαι», υποστήριξε.

Σήμερα, ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Πατ ΜακΦάντεν δήλωσε ότι πρέπει να αφήσουμε τον ανεξάρτητο σύμβουλο να «εξετάσει την κατάσταση». «Ας δούμε τι θα πει μόλις ολοκληρώσει» την έρευνα, δήλωσε στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Πέραν των υποθέσεων της επιτροπής κατά της διαφθοράς, η Σεΐχ Χασίνα βρίσκεται στο στόχαστρο της δικαιοσύνης της χώρας της για τον φερόμενο ρόλο της στη δολοφονία, εξαφάνιση ή την απαγωγή εκατοντάδων πολιτικών αντιπάλων κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της (1996-2001 κατόπιν 2009-2024).

