Ο νέος επικεφαλής της συριακής διπλωματίας Ασάντ αλ Σιμπάνι θα επισκεφθεί αύριο Τετάρτη την Τουρκία, στο πλαίσιο περιοδείας του ΥΠΕΞ της μεταβατικής κυβέρνησης, η οποία έχει αναλάβει την εξουσία στη Δαμασκό μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο.

«Θα εκπροσωπήσουμε τη νέα Συρία αύριο (Τετάρτη) στην πρώτη επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, η οποία δεν έχει εγκαταλείψει τον συριακό λαό εδώ και 14 χρόνια», αναφέρει ο Σιμπάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Η Τουρκία υπήρξε βασικός υποστηρικτής της συριακής αντιπολίτευσης στη διάρκεια του 14ετούς εμφυλίου πολέμου στη γειτονική της χώρα.

Η Άγκυρα επιδιώκει να εξυπηρετήσει στρατηγικά συμφέροντά της στη Συρία. Στο βόρειο τμήμα της χώρας, υποστηρίζει τον Συριακό Εθνικό Στρατό (SNA) στις επιχειρήσεις του εναντίον των κουρδικών δυνάμεων. Οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) θεωρούνται από την Άγκυρα ως ο συριακός βραχίονας του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) το οποίο έχει τεθεί εκτός νόμου στην Τουρκία. Ως εκ τούτου, οι YPG χαρακτηρίζονται«τρομοκρατική οργάνωση».

Η Τουρκία επιδιώκει επίσης να ενθαρρύνει την επιστροφή των σύρων προσφύγων στην πατρίδα τους.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν ήταν οι πρώτοι που επισκέφθηκαν τον de facto ηγέτη της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα στη Δαμασκό, λίγες ημέρες αφότου η τζιχαντιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) και άλλες ομάδες ανταρτών κατέλαβαν την εξουσία μετά τη φυγή του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

