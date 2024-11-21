Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία χρησιμοποίησε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) για να επιτεθεί στην Ουκρανία είναι «βαθιά ανησυχητικές» και εάν ισχύουν, θα αποτελέσουν ένα ακόμα παράδειγμα της απερισκεψίας της Ρωσίας.

Η Ρωσία εξαπέλυσε πύραυλο ICBM κατά τη διάρκεια επίθεσης στην Ουκρανία σήμερα, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία του Κιέβου, στην πρώτη γνωστή χρήση στον πόλεμο αυτού του ισχυρού όπλου που έχει σχεδιαστεί για να φέρει πυρηνικές κεφαλές και να καταφέρει πλήγματα σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων.

Καθώς οι εντάσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία κλιμακώνονται περαιτέρω, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι κατέρριψε δύο βρετανικής κατασκευής πυραύλους κρουζ Storm Shadow. Ερωτηθείς για τη δήλωση αυτή, ο εκπρόσωπος του Στάρμερ αρνήθηκε να σχολιάσει επιχειρησιακά ζητήματα.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν «εδώ και μήνες» την εκτόξευση ενός «νέου βαλλιστικού πυραύλου», χωρίς, ωστόσο να επιβεβαιώνει την εκτόξευση διηπειρωτικού πυραύλου από τη Μόσχα προς το ουκρανικό έδαφος.

«Υπάρχουν σήμερα πληροφορίες στον Τύπο, μη επιβεβαιωμένες, σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία εκτόξευσε νέο βαλλιστικό πύραυλο προς την Ουκρανία, κάτι που (οι Ρώσοι) ετοιμάζουν εδώ και μήνες σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε», δήλωσε ο Τζον Χίλι ενώπιον της επιτροπής Άμυνας του βρετανικού κοινοβουλίου.

Ο υπουργός, ωστόσο, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ότι βρετανικοί πύραυλοι κρουζ Storm Shadow εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία προς τη Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε δύο πυραύλους αυτού του τύπου που είχαν εκτοξευθεί από την Ουκρανία και που είχαν στόχο το ρωσικό έδαφος, χωρίς να διευκρινίζει τον τόπο ή τον χρόνο της αναχαίτισης.

«Οι ενέργειες των Ουκρανών επί του πεδίου μιλούν από μόνες τους, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η βρετανική κυβέρνηση αυξάνει τη στήριξή της για την Ουκρανία», δήλωσε ο Τζον Χίλι, θυμίζοντας ότι είχε συζητήσεις με τους ομολόγους τους από την Ουκρανία, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, την Τρίτη και από τις ΗΠΑ, τον Λόιντ Όστιν, την Κυριακή.

«Δεν θα υπεισέλθω σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες της σύγκρουσης. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιχειρήσεων και τελικά ο μόνος που θα επωφεληθεί από μια τέτοια δημόσια συζήτηση είναι ο πρόεδρος (της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν», δήλωσε.

