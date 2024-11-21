Γάλλος ΥΠΕΞ: Δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ θα εγκαταλείψει την Ουκρανία

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν - Νοέλ Μπαρό, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε, δήλωσε ότι δεν είναι μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα εγκαταλείψει την Ουκρανία άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του, σημείωσε ωστόσο παράλληλα πως σε κάθε περίπτωση, οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία και, ανεξάρτητα από το πότε θα επέλθει η στιγμή της ειρήνης, θα ενισχύσουν τα μέσα για την ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο Γάλλος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι αν εγκατέλειπε τους Ουκρανούς, θα θεωρείτο ως κατοχύρωση του νόμου του ισχυρότερου και κατά κάποιον τρόπο, θα νομιμοποιούσε όλα τα απολυταρχικά καθεστώτα και τους δικτάτορες ανά τον κόσμο να εισβάλουν στον γείτονά τους με πλήρη ατιμωρησία.

Τέλος, ο Ζαν - Νοέλ Μπαρό αναφερόμενος μεταξύ άλλων στον ενδεχόμενο κίνδυνο πυρηνικής κλιμάκωσης σε σχέση με τον πόλεμο Ουκρανίας Ρωσίας υπογράμμισε πως είναι μέρος μιας πυρηνικής ρητορικής που ο Πούτιν έχει ξεκινήσει εδώ και δυόμισι χρόνια για να προκαλεί ανησυχία και δεν είναι κάτι το εντελώς αιφνιδιαστικό, αφού είχε ήδη ανακοινώσει αυτή την αλλαγή στο δόγμα του, πριν από μερικές εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

