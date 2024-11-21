Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το αν ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε το πρωί της Πέμπτης από τη Ρωσία προς το Ντνίπρο της Ουκρανίας ήταν διηπειρωτικός βαλλιστικός, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η ταχύτητα και το ύψος του έδειξαν ότι ήταν ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος ωστόσο, πρόσθεσε ότι «οι έρευνες βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη».

Στο μήνυμά του, για την επέτειο της 21ης ​​Νοεμβρίου, των διαδηλώσεων του Euromaidan το 2013, ο Ζελένσκι περιέγραψε τη Ρωσία ως τον «τρελό γείτονα της Ουκρανίας», λέγοντας:

[Ο Πούτιν] φοβάται τόσο πολύ που χρησιμοποιεί ήδη νέους πυραύλους. Και ψάχνει σε όλο τον κόσμο για άλλα μέρη για να βρει όπλα: τώρα στο Ιράν, τώρα στη Βόρεια Κορέα.

Είναι προφανές ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως προπόνηση. Είναι προφανές ότι ο Πούτιν φοβάται όταν υπάρχει απλώς μια κανονική ζωή γύρω του. Όταν οι άνθρωποι έχουν απλώς αξιοπρέπεια. Όταν η χώρα θέλει απλώς να υπάρχει και έχει το δικαίωμα να είναι ανεξάρτητη.

Ο Πούτιν κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει τον γείτονά του να του γλιστρήσει από τα χέρια. Και ευχαριστώ όλους τους Ουκρανούς άνδρες, όλες τις Ουκρανές που προστατεύουν την Ουκρανία από αυτό το κακό – σθεναρά, γενναία σταθερά. Επάξια. Αυτή είναι μια από τις κύριες λέξεις για την Ουκρανία – αξιοπρέπεια. Και αυτή είναι μια λέξη που μάλλον δε θα ειπωθεί ποτέ για τη Ρωσία.

Για το αν επρόκειτο για διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο εξετάζει και η Βρετανία. Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν «επειγόντως» αναφορές ότι η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο στην Ουκρανία.

Ο ισχυρισμός έγινε από τον στρατό της Ουκρανίας ωστόσο, η Ρωσία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την αναφορά, αλλά ένας δυτικός αξιωματούχος, μιλώντας στο ABC News, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό λέγοντας πως δεν ήταν διηπειρωτικός.

Αν ωστόσο, πρόκειται για πράγματι διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, τότε θα πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ρωσία χρησιμοποίησε έναν τόσο ισχυρό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.