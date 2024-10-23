Λογαριασμός
Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ

Η διεύθυνση του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι η αστυνομία «βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο και ασχολείται με ένα περιστατικό».

UPDATE: 17:47
Βρετανία: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο του Μπέρμινχαμ

Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, σύμφωνα ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας. Η έρευνα ολοκληρώθηκε, οι επιβάτες καλούντα να ενημερωθούν από το αεροδρόμιο όσον αφορά τις πληροφορίες για τις πτήσεις τους. 

Η προηγούμενη ανάρτηση

Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ. Το αεροδρόμιο εκκενώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν μετά από αναφορά για ύποπτο όχημα.

Σε μια ανάρτηση στο X, η διεύθυνση του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι η αστυνομία «βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο και ασχολείται με ένα περιστατικό».

«Συνιστάται στους επιβάτες να ΜΗΝ προσέρχονται στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή. Τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του αεροδρομίου θα ενημερώνονται όταν αλλάζει η κατάσταση» σημειώνεται στην ανακοίνωση. 


Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλούν για επιβάτες καθηλωμένους σε αεροσκάφη που μόλις είχαν προσγειωθεί ή ήταν έτοιμα για απογείωση και για «χάος» λόγω της πολυκοσμίας έξω από το κτίριο του τερματικού σταθμού.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο Θανάση Γκαβό η τοπική αστυνομική διεύθυνση, που γνωστοποίησε ότι η έρευνα αφορά κάποιο όχημα, έκανε λόγο για προληπτικό μέτρο.
 

