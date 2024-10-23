Βρετανία: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο του Μπέρμινχαμ

Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, σύμφωνα ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας. Η έρευνα ολοκληρώθηκε, οι επιβάτες καλούντα να ενημερωθούν από το αεροδρόμιο όσον αφορά τις πληροφορίες για τις πτήσεις τους.

Η προηγούμενη ανάρτηση

Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ. Το αεροδρόμιο εκκενώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν μετά από αναφορά για ύποπτο όχημα.

Σε μια ανάρτηση στο X, η διεύθυνση του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι η αστυνομία «βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο και ασχολείται με ένα περιστατικό».

«Συνιστάται στους επιβάτες να ΜΗΝ προσέρχονται στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή. Τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του αεροδρομίου θα ενημερώνονται όταν αλλάζει η κατάσταση» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

So this is fun. Birmingham Airport has been evacuated after reports of a 'suspicious vehicle’ and we’ve all been herded to the NEC. pic.twitter.com/NTmo4sIUGD — Sally Davies (@AllThingsBarna) October 23, 2024



Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλούν για επιβάτες καθηλωμένους σε αεροσκάφη που μόλις είχαν προσγειωθεί ή ήταν έτοιμα για απογείωση και για «χάος» λόγω της πολυκοσμίας έξω από το κτίριο του τερματικού σταθμού.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο Θανάση Γκαβό η τοπική αστυνομική διεύθυνση, που γνωστοποίησε ότι η έρευνα αφορά κάποιο όχημα, έκανε λόγο για προληπτικό μέτρο.



CUSTOMER INFORMATION@WMPolice is currently on-site dealing with an incident. Airport operations are currently suspended.



Passengers are advised to NOT come to the airport at this time.



The Airport’s social media channels will be updated as and when the situation changes. pic.twitter.com/9tDEOq4Vlt — Birmingham Airport (@bhx_official) October 23, 2024

BREAKING: Birmingham Airport has been evacuated and all flights suspended following a report of a suspicious vehicle.



In a statement on X, passengers have been told not to travel to the airport. https://t.co/HG4GaSx2qB



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wCJNZl6Rnk — Sky News (@SkyNews) October 23, 2024

Birmingham Airport has been evacuated and police are on site after a report of a "suspicious vehicle".



More updates to follow here: https://t.co/27h6Fxkl9w pic.twitter.com/anvI7qxzaZ — ITV News Central (@ITVCentral) October 23, 2024

#INCIDENT | Birmingham Airport is currently being evacuated following a report of suspicious vehicle.



This is a precautionary measure to ensure the safety of passengers and staff. pic.twitter.com/FG4Gbp6GAF — West Midlands Police (@WMPolice) October 23, 2024

Πηγή: skai.gr

