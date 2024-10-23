Ο Τζον Κέλι, ο άλλοτε προσωπάρχης της προεδρίας των ΗΠΑ επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε σάλο 13 ημέρες πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, δηλώνοντας ότι ο μεγιστάνας, που διεκδικεί την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο, εμπίπτει στον «γενικό ορισμό του φασίστα» και υπενθυμίζοντας σχόλιά του για τον Αδόλφο Χίτλερ.

«Ας εξετάσουμε τον ορισμό του φασισμού: είναι ακροδεξιά, αυταρχική, υπερεθνικιστική πολιτική ιδεολογία και κίνημα, που χαρακτηρίζεται από δικτατορικό ηγέτη, κεντρική αυταρχική διεύθυνση, μιλιταρισμό, βίαιη καταστολή της αντιπολίτευσης, πίστη σε φυσική κοινωνική ιεραρχία» είπε ο 74χρονος Κέλι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Times.

«Κατά συνέπεια, με βάση την εμπειρία μου, αυτά τα πράγματα θεωρεί πως θα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα για τη διακυβέρνηση της Αμερικής» συνέχισε ο κ. Κέλι, στρατηγός των πεζοναυτών εν αποστρατεία, ο οποίος υπήρξε ο προσωπάρχης της προεδρίας που παρέμεινε το μεγαλύτερο διάστημα στη θέση επί των ημερών του κ. Τραμπ.

«Ασφαλώς ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται στον ακροδεξιό χώρο, ασφαλώς είναι αυταρχικός, θαυμάζει ανθρώπους που είναι δικτάτορες, το έχει πει αυτό. Επομένως, ασφαλώς ανταποκρίνεται στον γενικό ορισμό του φασίστα, σίγουρα».

Ο Τζον Κέλι αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τον Αδόλφο Χίτλερ. «Σχολίασε πάνω από μια φορά ότι 'ξέρετε, ο Χίτλερ έκανε επίσης μερικά καλά πράγματα'», προσθέτοντας πως, κατά τη γνώμη του, ο κ. Τραμπ έχει «ελλείψεις» στη γνώση της Ιστορίας.

Ο κ. Κέλι, που διετέλεσε επίσης υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, συμπλήρωσε πως όταν επισήμαινε στον πρώην πρόεδρο πως πίσω από τη φιλοσοφία και τις πράξεις του Αδόλφου Χίτλερ βρίσκονταν ο ρατσισμός και ο φασισμός, «η συζήτηση συνήθως τέλειωνε».

Σε χωριστές δηλώσεις του, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Atlantic, ο κ. Κέλι είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να έχει στρατηγούς απόλυτα πιστούς στον ίδιο, όπως «οι στρατηγοί του Χίτλερ».

Εκπρόσωπος της εκστρατείας του κ. Τραμπ διέψευσε πως ο πρώην πρόεδρος είπε ποτέ τέτοιο πράγμα. Η ομάδα του μεγιστάνα έχει θέσει υπό αμφισβήτηση στο παρελθόν την αξιοπιστία του κ. Κέλι.

Ο πρώην προσωπάρχης της αμερικανικής προεδρίας είχε ήδη κάνει παρόμοιες αποκαλύψεις τα τελευταία χρόνια, κάποιες από τις οποίες συμπεριλήφθηκαν σε βιβλία για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Κέλι επικαλέστηκε την πρόσφατη δήλωση του κ. Τραμπ πως θα ανέθετε στον αμερικανικό στρατό να χειριστεί τον «εσωτερικό εχθρό», στην κατηγορία αυτή ο Ρεπουμπλικάνος συμπεριλαμβάνει πολλούς γνωστούς πολιτικούς των Δημοκρατικών, για να εξηγήσει την απόφασή του να πάρει θέση δημόσια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Δημοκρατική αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις τη μεθεπόμενη Τρίτη 5η Νοεμβρίου. Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να αναγγέλλονται εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

