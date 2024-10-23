Σε εξέλιξη βρίσκεται θρίλερ με την εξαφάνιση νεογνού 17 ημερών από νοσοκομείο της Γαλλίας, με τους γονείς σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά και φωτογραφικό υλικό και βίντεο, να έχουν «περάσει» στο Βέλγιο.

Ο Σαντιάγο, ο οποίος γεννήθηκε στη Γαλλία, πιθανόν απήχθη από τους γονείς του τη Δευτέρα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Το πρωί της Τετάρτης το αυτοκίνητό τους εντοπίστηκε στο Σαρλερουά στο Βέλγιο, ενώ νωρίτερα είχαν καταγραφεί η 25χρονη μητέρα του και ο 23χρονος πατέρας του σε ξενοδοχείο στη Μονς.

Προς το παρόν, ωστόσο, οι βελγικές αρχές δεν γνωρίζουν ούτε που βρίσκονται εκείνοι ούτε ο Σαντιάγο, η υγεία του οποίου κινδυνεύει καθώς γεννήθηκε πρόωρα, όπως επισημαίνουν τα βελγικά μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.