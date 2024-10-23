Είναι μία ξεχωριστή προεκλογική εκδήλωση στο Ντιτρόιτ, στην πολιτεία του Μίσιγκαν, στην καρδιά της παραδοσιακής αυτοκινητοβιομηχανίας, την πόλη που άλλοτε ενσάρκωνε το «αμερικανικό όνειρο». Οικοδεσπότης της βραδιάς στην τελική ευθεία του προεκλογικού αγώνα για τον Λευκό Οίκο είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών Τιμ Γουόλς και επιφανής προσκεκλημένος o ράπερ Έμινεμ, που άλλωστε κατάγεται από το Ντιτρόιτ. Ένας ακόμα διάσημος καλλιτέχνης που δηλώνει ανοιχτά τη στήριξή του στους Δημοκρατικούς στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.



Υπάρχει όμως και ένας καλεσμένος-έκπληξη: με μουσική υπόκρουση «Lose Yourself», τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία του Έμινεμ, εμφανίζεται στη σκηνή ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα. Όχι μόνο για να στηρίξει την υποψηφιότητα Χάρις, αλλά κυρίως για να «τρολάρει» τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ, με έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο. Αν η Κάμαλα Χάρις λέει απλώς ότι «ο κόσμος έχει κουραστεί γιατί ο Τραμπ ασχολείται συνέχεια με τον εαυτό του», ο Μπαράκ Ομπάμα το διατυπώνει διαφορετικά.

«Τραμπ: Ο δισεκατομμυριούχος που κλαίγεται»

«Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, παρά μόνο με τον εαυτό του» λέει ο τελευταίος πρόεδρος των Δημοκρατικών για τον σημερινό υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών. «Το έχω ξαναπεί: ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας 78χρονος δισεκατομμυριούχος που συνεχώς κλαίγεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από τότε που βγήκε από το επίχρυσο ασανσέρ του, πριν από εννέα χρόνια. Όταν δεν κλαίγεται και όταν δεν τουιτάρει ασυναρτησίες, τότε μάλλον θέλει να σου πουλήσει κάτι…».



Τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα μικρό προβάδισμα της Κάμαλα Χάρις, το οποίο όμως δεν ξεπερνά το εύρος του στατιστικού λάθους. Όλα είναι ανοιχτά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Τραμπ ξέρει να «πουλάει». Αλλά και ο Ομπάμα ξέρει να συνεγείρει τα πλήθη. ««Αν ο παππούς σας ήταν κάπως έτσι, θα ανησυχούσατε» προειδοποιεί ο Ομπάμα, σχολιάζοντας πρόσφατα σχόλια και συμπεριφορές του Ντόναλντ Τραμπ. «Θα τηλεφωνούσατε στην αδερφή σας, τον αδερφό ή τον ξάδερφό σας, θα λέγατε 'Βλέπεις πώς συμπεριφέρεται ο παππούς; Είναι λίγο αστείο'. Αλλά (ο Τραμπ) θέλει εξουσία χωρίς να τον ελέγχει κανείς. Δεν χρειάζεται να δούμε έναν πιο ηλικιωμένο, πιο τρελαμένο Τραμπ, χωρίς όρια...».

«Δεν θέλω ου…»

Κάθε σχόλιο, κάθε προεκλογική εμφάνιση μετράει. Τυπικά οι προεδρικές εκλογές διεξάγονται στις 5 Νοεμβρίου, αλλά πολλοί Αμερικανοί μπορούν να ψηφίσουν πιο νωρίς, είτε με επιστολική ψήφο είτε και στην κάλπη (early voting), ανάλογα με τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε πολιτεία. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, 15 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα και η προσέλευση συνεχίζεται. Συνεχίζονται όμως και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις.



Την Παρασκευή το «στρατόπεδο» των Ρεπουμπλικανών είχε πραγματοποιήσει τη δική του εκδήλωση στο Ντιτρόιτ. O Μπαράκ Ομπάμα δεν παραλείπει να το σχολιάσει και αυτό, ενώ όταν αρχίζουν οι αποδοκιμασίες του πλήθους, παρεμβαίνει για να επισημάνει ότι «δεν θέλει ου» για τους πολιτικούς αντιπάλους. «Άκουσα ότι είχε και μία άλλη προεκλογική συγκέντρωση την Παρασκευή το βράδυ, αλλά ήταν λίγο μικρότερη από τη σημερινή… Αλλά όχι, μην αποδοκιμάζετε, ψηφίστε. Δεν μπορούν να ακούσουν τις αποδοκιμασίες σας. Αλλά την ψήφο σας μπορούν να την ακούσουν…».





