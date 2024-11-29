Βρετανία: Ο Στάρμερ διόρισε τη Χάιντι Αλεξάντερ νέα υπουργό Μεταφορών

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ όρισε τη Χάιντι Αλεξάντερ ως νέα υπουργό Μεταφορών της χώρας την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λουίζ Χέι για ένα νεανικό αδίκημα σε σχέση με την παραπλάνηση της αστυνομίας.

Η παραιτηθείσα υπουργός το 2013 είχε ομολογήσει ψευδή δήλωση στην αστυνομία ότι είχε κλαπεί το κινητό της εργασίας της.



Η Χέι έστειλε επιστολή παραίτησης στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ τη νύχτα, λέγοντας ότι οι αναφορές για την ποινική της καταδίκη «αναπόφευκτα θα αποσπάσουν την προσοχή από την εκτέλεση του έργου της κυβέρνησης και των πολιτικών στις οποίες έχουμε δεσμευτεί και οι δύο».

Η Χέι πρόσθεσε ότι λυπάται που φεύγει κάτω από αυτές τις συνθήκες και πως είναι υπερήφανη «για αυτό που κάναμε».

Στην απάντησή του, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τη Χέι για τον χρόνο της στην κυβέρνηση και άφησε την πόρτα ανοιχτή για την επιστροφή της: «Ξέρω ότι έχετε ακόμα πολλά να προσφέρετε στο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.