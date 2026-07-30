Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται μπροστά στον κόσμο του στο ΟΑΚΑ την Πάκσι στη ρεβάνς της νίκης του με 1-2 στην Ουγγαρία και θέλει να προκριθεί στο γ' γύρο της προκριματικής φάσης του Conference League με μία ακόμη νίκη. Η ρεβάνς μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
O Πέτο έκανε στο 35' το 0-1, ενώ ο Γιάγκουσιτς ισοφάρισε στο 43'. Ο Γκιόρφ το 1-2 στο 57'. Θα ακυρώνονταν και τα δύο γκολ των Ούγγρων αν υπήρχε VAR. Λυτρώνει τον Παναθηναϊκό στο 85' ο Ραστόντερ με κοντινό σουτ, μετά από κυριαρχική κεφαλιά ασίστ του Ντε Φράι.
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