Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται μπροστά στον κόσμο του στο ΟΑΚΑ την Πάκσι στη ρεβάνς της νίκης του με 1-2 στην Ουγγαρία και θέλει να προκριθεί στο γ' γύρο της προκριματικής φάσης του Conference League με μία ακόμη νίκη. Η ρεβάνς μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

O Πέτο έκανε στο 35' το 0-1, ενώ ο Γιάγκουσιτς ισοφάρισε στο 43'. Ο Γκιόρφ το 1-2 στο 57'. Θα ακυρώνονταν και τα δύο γκολ των Ούγγρων αν υπήρχε VAR. Λυτρώνει τον Παναθηναϊκό στο 85' ο Ραστόντερ με κοντινό σουτ, μετά από κυριαρχική κεφαλιά ασίστ του Ντε Φράι.

Πηγή: skai.gr

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