Τουλάχιστον οκτώ εργάτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κουέτα, στην επαρχία Μπαλουτσιστάν του νοτιοδυτικού Πακιστάν.

Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η έκρηξη αποδίδεται σε συσσώρευση μεθανίου.

Ο Μουχάμαντ Ατίφ, γενικός επιθεωρητής ορυχείων στη συγκεκριμένη επαρχία, ανέφερε ότι 36 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη και προκάλεσε κατάρρευση στοών.

«Η τύχη 28 εξ αυτών αγνοείται», δήλωσε ο Ατίφ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν στην περιοχή. «Ελπίζουμε να βρούμε επιζώντες, αλλά οι πιθανότητες είναι λιγοστές», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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