Κρίση εμπιστοσύνης και πλήγμα στο κύρος του Μερτς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ολοκλήρωσε τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης εν μέσω καύσωνα, παρά την κρίση εμπιστοσύνης που αντιμετωπίζει αυτός και η κυβέρνηση.

Η κυβερνητική κρίση στο Βερολίνο προκλήθηκε από την υπόθεση του Γενς Σπαν, ο οποίος απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, παρά την απαγόρευση αυτής της πρακτικής στη Γερμανία.

Η παραίτηση του Γενς Σπαν από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης οδήγησε στην ανάδειξη του Τόρστεν Φράι ως νέου επικεφαλής, πρώην επικεφαλής της Καγκελαρίας και στενού συνεργάτη του Μερτς.

Ο ανασχηματισμός ολοκληρώθηκε εν μέσω καύσωνα. Τα χαμόγελα, ωστόσο, δεν αρκούν για να κρύψουν την κρίση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και τον καγκελάριο.Η κυβερνητική κρίση στο Βερολίνο δεν έχει προς το παρόν εξελιχθεί σε πολιτική, πόσο μάλλον σε συνταγματική κρίση. Η θύελλα που προκάλεσε η υπόθεση του Γενς Σπαν και η απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, παρ' ότι η πρακτική αυτή απαγορεύεται στη Γερμανία και οι Χριστιανοδημοκράτες δηλώνουν ανοιχτά την αντίθεσή τους, καταλάγιασε χάρη στις κινήσεις-εξπρές του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.



Η παραίτηση του Σπαν από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις και οδήγησε στην ανάδειξη νέου επικεφαλής της, του Τόρστεν Φράι, πρώην επικεφαλής της Καγκελαρίας και στενού συνεργάτη του Μερτς.

Πηγή: Deutsche Welle

Ντόμινο μετακινήσεωνΗ μετακίνηση του Τόρστεν Φράι άνοιξε τον δρόμο για τη Νίνα Βάρκεν, η οποία ανέλαβε την Καγκελαρία εγκαταλείποντας το Υπουργείο Υγείας. Νέος υπουργός Υγείας ανέλαβε ο Κάρστεν Λίνεμαν, έως πρότινος γενικός γραμματέας των Χριστιανοδημοκρατών.Ο ανασχηματισμός έφερε αλλαγές και στο κρίσιμο Υπουργείο Μεταφορών. Μετά από έντονο παρασκήνιο και εσωκομματικές ενστάσεις, το χαρτοφυλάκιο αναλαμβάνει ο Στέφεν Μπίλγκερ, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας της CDU/CSU και παλαιότερα υφυπουργός Μεταφορών επί Άνγκελα Μέρκελ.Ειδικά η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε εσωτερικούς τριγμούς στο κόμμα, καθώς η οργάνωση της CDUστη Ρηνανία-Παλατινάτο εξέφρασε παράπονα για έλλειψη διαφάνειας και για την απομάκρυνση του Πάτρικ Σνίντερ από το Υπουργείο χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα Welt, ο θερινός ανασχηματισμός του Μερτς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς οι εσωτερικές μετακινήσεις επηρεάζουν και άλλες θέσεις, όπως εκείνη του υφυπουργού Αθλητισμού στην Καγκελαρία, τη θέση του ταμία της CDU, καθώς και τρεις θέσεις στη διοίκηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης.Κρίση εμπιστοσύνης και «δύσκολο φθινόπωρο»Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε και η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της CDU/CSU στις 29 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Φρίντριχ Μερτς βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονη κριτική από βουλευτές του κόμματός του. Πολλοί φέρονται να εξέφρασαν δυσαρέσκεια για τον τρόπο λήψης αποφάσεων, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαβούλευσης σε κρίσιμα ζητήματα και ανεπαρκή αιτιολόγηση τόσο σε αποφάσεις που αφορούν πρόσωπα όσο και σε θέματα κομματικής στρατηγικής.Σε συνεντεύξεις τους στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών, τόσο από την ομοσπονδιακή ηγεσία όσο και από τις κρατιδιακές οργανώσεις, παραδέχονται ότι στη βάση του κόμματος επικρατούν απογοήτευση και οργή, συναισθήματα που η κυβέρνηση καλείται πλέον να διαχειριστεί.«Στο εξής, στο επίκεντρο του έργου μου θα βρίσκεται και η διασφάλιση της καλής επικοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης, κοινοβουλευτικής ομάδας και κόμματος, του οποίου ηγούμαι», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. «Χρειαζόμαστε καλύτερη περιγραφή των στόχων μας και ένα πιο σαφές πλαίσιο. Πρέπει να εξηγήσουμε γιατί προχωρούμε σε αυτές τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι το φθινόπωρο που έρχεται «θα είναι δύσκολο».Δημοσκοπήσεις και το στοίχημα της Σαξονίας-ΆνχαλτΛίγες εβδομάδες πριν από τις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, το Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των RTL και ntv δίνει εκ νέου σαφές προβάδισμα στην Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία συγκεντρώνει 27%.Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) υπό τον Φρίντριχ Μερτς ακολουθεί με 21%, οι Πράσινοι βρίσκονται στο 16%, ενώ η Αριστερά (Die Linke) ενισχύεται στο 13%, περνώντας μπροστά από τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι οποίοι περιορίζονται στο 12%. Ως προς την απόδοση του καγκελαρίου, μόλις το 15% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του, ποσοστό εξαιρετικά χαμηλό για εν ενεργεία καγκελάριο.Στη Σαξονία-Άνχαλτ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Infratest dimap, η AfD διατηρεί πολύ ισχυρό προβάδισμα με 41%, έναντι 24% της CDU και 13% της Αριστεράς. Παρά το ιστορικά υψηλό ποσοστό της AfD, η αυτοδυναμία δεν θεωρείται δεδομένη, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σύνθετο το σκηνικό των μετεκλογικών διαπραγματεύσεων.

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