Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Η Ιταλία εξετάζει περιορισμό της Σένγκεν με την Ισπανία

Η ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία, στο πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν, υπό το βάρος της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, σύμφωνα με πηγές από το γραφείο της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Χιλιάδες μετανάστες έχουν περάσει τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Χουάν Χεσούς Βίβας.

Ο Βίβας δήλωσε ότι η αυξημένη μεταναστευτική ροή έχει υπερβεί τις δυνατότητες των τοπικών αρχών και ζήτησε την άμεση παρέμβαση της ισπανικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, αναμένεται να επισκεφθεί τη Θέουτα την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν μετανάστες να φτάνουν κολυμπώντας στις ακτές της Θέουτα, χρησιμοποιώντας φουσκωτές σαμπρέλες και άλλα αυτοσχέδια πλωτά μέσα, ενώ άλλοι πέρασαν από πύλη του συνοριακού φράχτη.

Η Θέουτα, ισπανικός θύλακας στις βόρειες ακτές του Μαρόκου, απέναντι από το Στενό του Γιβραλτάρ, αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό σημείο διέλευσης μεταναστών που επιδιώκουν να εισέλθουν στην Ευρώπη.

Οι εκτιμήσεις για την έκταση της νέας μεταναστευτικής εισροής διαφέρουν. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, την Πέμπτη πέρασαν στη Θέουτα από 2.000 έως 3.000 άτομα, αριθμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Guardia Civil.

Πηγή: skai.gr

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