Παναγία των Παρισίων: Εντυπωσιακές εικόνες μέσα από τον ανοικοδομημένο καθεδρικό

Εντυπωσιακές και για πολλούς συγκινητικές - εικόνες μέσα από τον ανοικοδομημένο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων κατακλύζουν σήμερα τα διεθνή πρακτορεία και τα social media.

Πεντέμισι χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, ο Γάλλος πρόεδρος ξεναγήθηκε σήμερα στο ανακαινισμένο εσωτερικό του εμβληματικού καθεδρικού ναού, μαζί με την σύζυγό του Μπριζίτ και ανέβασε βίντεο από την επίσκεψη στον λογαριασμό του.

Notre-Dame de Paris.

Dernière visite de chantier avant la réouverture.https://t.co/YDlhum5by8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 29, 2024

To 2019, η Γαλλία, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος, υπέστη σοκ από τις εικόνες του εμβληματικού ναού - μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco - να παραδίδεται στις φλόγες, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό του τμήμα να καεί ολοσχερώς.

Χρειάστηκε να δαπανηθούν πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ και να εργαστούν νύχτα και μέρα 1.300 εργάτες, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί και η εμβληματική Παναγία των Παρισίων να έτοιμη να ανοίξει τις πύλες της ξανά στο κοινό.

Réouverture de #NotreDameDeParis . Premières photos de la Cathédrale reconstruite et embellie 🤩. Gloire aux Entreprises,artisans,compagnons, corps de métiers qui ont permis cette résurrection ! 😃👍Extraordinaire travail. Merci à tous 🙏🏻 pic.twitter.com/FbsJtFSIxe — Sir Sean Sitges (@SitgesFranck) November 29, 2024

Όσοι -λίγοι- τυχεροί έχουν εισέλθει στον Ναό, έχουν δηλώσει ότι η εμπειρία προκαλεί δέος.

Τα επίσημα εγκαίνια του ανακαινισμένου ναού της Notre Dame είναι προγραμματισμένα για τις 7 Δεκεμβρίου και στις 8 Δεκεμβρίου θα γίνει η πρώτη λειτουργία.

