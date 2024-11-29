Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντυπωσιακές εικόνες μέσα από την αναστηλωμένη Παναγία των Παρισίων - Ξεναγήθηκε ο Μακρόν

Πεντέμισι χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019 που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, η εμβληματική Νοτρ Νταμ ανοίγει ξανά για το κοινό στις 7 Δεκεμβρίου

Παναγία των Παρισίων: Εντυπωσιακές εικόνες μέσα από τον ανοικοδομημένο καθεδρικό

Εντυπωσιακές και για πολλούς συγκινητικές - εικόνες μέσα από τον ανοικοδομημένο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων κατακλύζουν σήμερα τα διεθνή πρακτορεία και τα social media. 

Πεντέμισι χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, ο Γάλλος πρόεδρος ξεναγήθηκε σήμερα στο ανακαινισμένο εσωτερικό του εμβληματικού καθεδρικού ναού, μαζί με την σύζυγό του Μπριζίτ και ανέβασε βίντεο από την επίσκεψη στον λογαριασμό του. 

To 2019, η Γαλλία, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος, υπέστη σοκ από τις εικόνες του εμβληματικού ναού - μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco - να παραδίδεται στις φλόγες, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό του τμήμα να καεί ολοσχερώς.

Χρειάστηκε να δαπανηθούν πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ και να εργαστούν νύχτα και μέρα 1.300 εργάτες, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί και η εμβληματική Παναγία των Παρισίων να έτοιμη να ανοίξει τις πύλες της ξανά στο κοινό.

παναγια παρισιων

παναγια παρισιων

Όσοι -λίγοι- τυχεροί έχουν εισέλθει στον Ναό, έχουν δηλώσει ότι η εμπειρία προκαλεί δέος.

Τα επίσημα εγκαίνια του ανακαινισμένου ναού της Notre Dame είναι προγραμματισμένα για τις 7 Δεκεμβρίου και στις 8 Δεκεμβρίου θα γίνει η πρώτη λειτουργία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναγιά των Παρισίων Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark