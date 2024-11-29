Βρετανία: Αποκαλύψαμε μια απίστευτα απερίσκεπτη εκστρατεία ρωσικών σαμποτάζ στην Ευρώπη

Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη της πανίσχυρης Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας, γνωστής ως MI6 (στη φωτό το αρχηγείο της στο Λονδίνο).

Οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκάλυψαν μια «απίστευτα απερίσκεπτη εκστρατεία» ρωσικών σαμποτάζ στην Ευρώπη, η οποία έρχεται ενώ η Ρωσία καταφεύγει και σε «πυρηνικές ιαχές» για να αποτρέψει τις χώρες από το να στηρίξουν την Ουκρανία, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της MI6.



Ο Ρίτσαρντ Μουρ, προειδοποίησε σε ομιλία του στο Παρίσι ότι εάν ο Πούτιν κατορθώσει να μετατρέψει την Ουκρανία σε υποτελές κράτος, «δεν θα σταματήσει εκεί».



«Η ασφάλειά μας - βρετανική, γαλλική, ευρωπαϊκή και διατλαντική - θα τεθεί σε κίνδυνο» προειδοποίησε.



«Πρόσφατα αποκαλύψαμε μια απίστευτη απερίσκεπτη εκστρατεία ρωσικών δολιοφθορών στην Ευρώπη, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν και οι ακόλουθοί του καταφεύγουν σε πυρηνικές ιαχές για να σπείρουν τον φόβο για τις συνέπειες της βοήθειας στην Ουκρανία» ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Σημείωσε ότι το κόστος της υποστήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο που διεξάγει είναι πολύ γνωστό, αλλά ξεκαθάρισε: «Το κόστος αν δεν γίνει κάτι τέτοιο (σ.σ υποστήριξη) θα είναι απείρως υψηλότερο. Εάν ο Πούτιν επιτύχει, η Κίνα θα εξέταζε τις συνέπειες, η Βόρεια Κορέα θα ενθαρρυνόταν και το Ιράν θα γινόταν ακόμα πιο επικίνδυνο".

Ο Ρίτσαρντ Μουρ πρόσθεσε ότι προσβλέπει σε συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση Τραμπ.

Σε πάνω από 1.000 ημέρες πολέμου, ο Ρώσος πρόεδρος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου για τρομερές -ενδεχομένως πυρηνικές- συνέπειες εάν «κλιμακώσουν» τον πόλεμο δίνοντας στην Ουκρανία τα όπλα που χρειάζεται για να αμυνθεί, αναφέρει στο μεταξύ σε ανάλυσή του το CNN.



Οι απειλές του Πούτιν έγιναν ακόμη πιο έντονες αυτόν τον μήνα, αφότου η κυβέρνηση Μπάιντεν έδωσε τελικά στο Κίεβο την άδεια να εκτοξεύσει αμερικανικά όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς σε στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Απαντώντας, ο Πούτιν επικαιροποίησε το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας και εκτόξευσε έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο με πυρηνικές δυνατότητες κατά της Ουκρανίας. Το μήνυμα εκλήφθηκε ως σαφής απειλή προς τους υποστηρικτές της Ουκρανίας: Μην μας δοκιμάζετε.

Πηγή: skai.gr

