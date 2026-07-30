Αυξάνεται από 25 σε 30 έτη η πραγματική έκτιση ποινής για πολυϊσοβίτες - Κατατέθηκε η τροπολογία

Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία αυξάνεται από 25 σε 30 έτη η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής έκτισης ποινής που απαιτείται για την υπό όρο απόλυση καταδικασμένων σε περισσότερες από μία ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Τη νομοθετική πρωτοβουλία είχε προαναγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η προσωρινή αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Τότε ο υπουργός είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης του ορίου πραγματικής έκτισης για τους πολυϊσοβίτες από τα 25 στα 30 χρόνια.

Σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση «με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 105Β του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και αυξάνεται από είκοσι πέντε (25) σε τριάντα (30) έτη η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης καταδικασθέντος που εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Στόχος είναι η αναλογικότερη διαβάθμιση των προϋποθέσεων της υπό όρο απόλυσης σε σχέση με τις περιπτώσεις έκτισης ποινών πολυετούς ή μίας ισόβιας κάθειρξης, λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης απαξίας και των υπέρμετρα επιβλαβών κοινωνικών επιπτώσεων των εγκληματικών συμπεριφορών για τις οποίες έχουν επιβληθεί πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης.»

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Πηγή: skai.gr

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