Επτά άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.
Ciao Gabriele, nessuno ne parla, forse adesso su Rai1. Vicino a casa dei miei a Pistunina, Messina, esplosione di uno stabile. Stavano lavorando alle condotte del gas al piano terra dove c’era un supermercato in disuso: hanno tagliato per sbaglio un tubo del metano ed è esploso… pic.twitter.com/hepjoXgNKt— Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) July 30, 2026
Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί.
Esplode edificio a Messina: feriti e dispersi, si temono vittime— La Sicilia (@lasicilia) July 30, 2026
Probabile fuga di gas fa crollare la palazzina ex Leone: almeno due persone in codice rosso al Policlinico, attivato il Peimaf e 118 in loco. Attivato anche il Coc
Leggi l’articolo completo di Francesco Triolo:… pic.twitter.com/bBlpHJGtY3
«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Una palazzina è crollata a Messina nel pomeriggio di giovedì 30 luglio. Secondo le prime informazioni, il crollo sarebbe avvenuto a causa di una fuga di gas. Si scava tra le macerie in cerca dei dispersi. pic.twitter.com/k57UsTB5WV— Local Team (@localteamit) July 30, 2026
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