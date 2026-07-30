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Ιταλία: Κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Σικελία - 7 αγνοούμενοι (Δείτε βίντεο)

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και την εξακρίβωση των αιτίων της κατάρρευσης - 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν

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Σικελία

Επτά άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ιταλία Σικελία κατάρρευση κτιρίου
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