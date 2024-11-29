Βρετανία: Παραιτήθηκε η υπουργός Μεταφορών για ένα… νεανικό παράπτωμα 

Την παράιτησή της υπέβαλε χθες τη νύχτα η Λουίζ Χέι (Louise Haigh), η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, αφού το Sky News μετέδωσε ότο το 2013 είχε ομολογήσει ψευδή δήλωση στην αστυνομία ότι είχε κλαπεί το κινητό της εργασίας της.

Η Χέι έστειλε επιστολή παραίτησης στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ τη νύχτα, λέγοντας ότι οι αναφορές για την ποινική της καταδίκη «αναπόφευκτα θα αποσπάσουν την προσοχή από την εκτέλεση του έργου της κυβέρνησης και των πολιτικών στις οποίες έχουμε δεσμευτεί και οι δύο».

Η Χέι πρόσθεσε ότι λυπάται που φεύγει κάτω από αυτές τις συνθήκες και πως είναι υπερήφανη «για αυτό που κάναμε».

Στην απάντησή του, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τη Χέι για τον χρόνο της στην κυβέρνηση και άφησε την πόρτα ανοιχτή για την επιστροφή της: «Ξέρω ότι έχετε ακόμα πολλά να προσφέρετε στο μέλλον».

Το αντιπολιτευόμενο Συντηρητικό Κόμμα εκμεταλλεύτηκε την παραίτηση για να επιτεθεί στον Βρετανό πρωθυπουργό. «Η Λουίζ Χέι έπραξε σωστά που παραιτήθηκε. Είναι σαφές ότι απέτυχε να συμπεριφερθεί σύμφωνα με τα πρότυπα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του Συντηρητικού Κόμματος.

«Στην επιστολή παραίτησής της αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ γνώριζε ήδη για την καταδίκη για απάτη, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το γιατί ο πρωθυπουργός διόρισε την κυρία Χέι στο υπουργικό συμβούλιο με ευθύνη για προϋπολογισμό 30 δισ. λιρών. Το βάρος πέφτει τώρα στον Κιρ Στάρμερ να εξηγήσει αυτή την προφανή αποτυχία στο βρετανικό κοινό», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Τόρις.

Το νεανικό παράπτωμα της Χέι

Το 2013, σε ηλικία 24 ετών, εργαζόταν στην ασφαλιστική εταιρεία Aviva και δήλωσε στην αστυνομία ότι της έκλεψαν τα υπάρχοντά της, συμπεριλαμβανομένου του κινητού εργασίας, ενώ η εταιρία της έδωσε νέα συσκευή.

Η Χέι στη συνέχεια ανακάλυψε το αρχικό τηλέφωνο σε συρτάρι στο σπίτι και το άνοιξε αλλά δεν ενημέρωσε τις αχές. «Επρεπε να είχα ενημερώσει αμέσως τον εργοδότη μου και το ότι δεν το έκανα αμέσως ήταν λάθος», ανέφερε η Χέι στην επιστολή παραίτησής της στον Κιρ Στάρμερ.

Πρόσθεσε ότι ο δικηγόρος της την είχε συμβουλεύσει να μην σχολιάσει το περιστατικό σε συνέντευξη που είχε δώσει, ενώ τόνισε πως λυπάται που ακολούθησε εκείνη τη συμβουλή.

