Σεληνιασμένος Κωνσταντέλιας, με άλλη μία εμφάνιση παγκόσμιας κλάσης, πήρε τον ΠΑΟΚ από το χέρι και τον οδήγησε σε μία ακόμη νίκη, αυτή τη φορά με 2-0 επί της Ντιναμό Κιέβου και στην πραγματικότητα σε μία μάλλον εύκολη πρόκριση στην τρίτη προκριματική φάση του Europa League.

Σε ένα παιχνίδι με λιγοστές φάσεις και αρκετά χαμηλό ρυθμό, χρειάστηκε η μαγεία του Κωνσταντέλια για να σηκώσει τους φίλους του ΠΑΟΚ από τα καθίσματά τους. Ο «Ντέλιας», ωστόσο, δεν δυσκολεύτηκε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να μαγέψει τα πλήθη. Με δύο εμπνεύσεις σπάνιας ομορφιάς, εξαφάνισε κάθε ελπίδα που είχε η Ντιναμό για ανατροπή.

Η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία της αναμέτρησης ανήκε στη Ντιναμό Κιέβου, με τους Ουκρανούς να απειλούν στο 7ο λεπτό με μακρινό σουτ. Ο Βολόσιν βρέθηκε σε θέση βολής, εκτέλεσε από τις παρυφές της περιοχής και η μπάλα πέρασε λίγο άουτ, σε μια φάση την οποία ο Παβλένκα έλεγχε απόλυτα.

Το παιχνίδι είχε πολύ αργό ρυθμό, με ελάχιστες καλές στιγμές. Στο 29', η Ντιναμό κατάφερε να γίνει ξανά επικίνδυνη. Ο Βολόσιν βρήκε με σέντρα τον Ρεντούσκο και εκείνος, με επιτόπιο άλμα, απείλησε με κεφαλιά την εστία του Τσέχου τερματοφύλακα, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά.

Με τον ΠΑΟΚ να μην έχει δείξει σε κανένα σημείο του πρώτου ημιχρόνου τις επιθετικές αρετές του, μία στιγμή μαγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν αρκετή για να αποδείξει την ανωτερότητά του. Ο Έλληνας μάγος πήρε την μπάλα από τον Γκόμεζ και με απίθανο πλασέ την έστειλε συστημένη στο πλαϊνό δίχτυ της εστίας των Ουκρανών. Ο τερματοφύλακας εκτινάχθηκε στη γωνία του, χωρίς όμως να προλάβει την μπάλα, με το 1-0 να γίνεται πραγματικότητα.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να συνεχίζει το προσωπικό του ρεσιτάλ. Στο 48ο λεπτό, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέγραψε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς, θυμίζοντας όσο το περισσότερο γίνεται έναν άλλον εξωγήινο, τον Λιονέλ Μέσι. Πήρε την μπάλα, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γράφοντας το 2-0 και βάζοντας ουσιαστικά τέλος σε κάθε σκέψη της Ντιναμό για επιστροφή στο παιχνίδι.

Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 55' άγγιξαν και τρίτο γκολ, όταν ο Ζίβκοβιτς δοκίμασε ένα δυνατό σουτ έπειτα από την πάσα του Μύθου, όμως η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Η Ντιναμό προσπάθησε να αντιδράσει και στο 61' έφτασε μία ανάσα από το να μειώσει. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα βρήκε στον ώμο του Μιχαηλίδη και στη συνέχεια κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα, με τον ΠΑΟΚ να γλιτώνει από την κακιά του τύχη.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε λίγα λεπτά αργότερα, όταν στο 69' ο Μιχαηλίδης επιχείρησε εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ, αναγκάζοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα να πραγματοποιήσει δύσκολη διπλή επέμβαση στη δεξιά του γωνία.

Οι Ουκρανοί, πάντως, συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ και στο 71' στάθηκαν ξανά άτυχοι. Ο Μπράσκο επιχείρησε ένα δυνατό σουτ από μακρινή απόσταση, όμως η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα του δεξιού δοκαριού του Παβλένκα, ο οποίος, παρά την προσπάθειά του, δεν μπορούσε να επέμβει.

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