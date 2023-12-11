Λογαριασμός
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από πυρκαγιά σε εργοστάσιο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων και εξαπλώθηκε σε σπίτια στην επαρχία Σεμπού, στο κεντρικό τμήμα των Φιλιππίνων.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν πάνω από μία ώρα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Τα θύματα ήταν εργάτες που πιθανότατα εγκλωβίστηκαν στο εργοστάσιο και πέθαναν από ασφυξία, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται αστυνομικές πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

