Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από πυρκαγιά σε εργοστάσιο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων και εξαπλώθηκε σε σπίτια στην επαρχία Σεμπού, στο κεντρικό τμήμα των Φιλιππίνων.

Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα και κατέστρεψε σπίτια στα περίχωρα της πόλης Λάπου-Λάπου.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν πάνω από μία ώρα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα και κατέστρεψε σπίτια στα περίχωρα της πόλης Λάπου-Λάπου.

Τα θύματα ήταν εργάτες που πιθανότατα εγκλωβίστηκαν στο εργοστάσιο και πέθαναν από ασφυξία, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται αστυνομικές πηγές.

A fire that broke out in a firecracker warehouse in Lapu-Lapu City, Cebu left four people dead and six others injured, the local government said Monday.https://t.co/MtqNeeYfjK — CNN Philippines (@cnnphilippines) December 11, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.