Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο Ιράκ και κατέστρεψαν 13 κουρδικούς στρατιωτικούς στόχους, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το οποίο πολλοί μαχητές «εξουδετερώθηκαν» στην επίθεση αυτή.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ το υπουργείο ανέφερε ότι οι στόχοι που επλήγησαν ήταν σπηλιές, καταφύγια και αποθήκες όπου πιστεύεται ότι κρύβονταν οι Κούρδοι. Αεροπορικές επιθέσεις έγιναν στις περιοχές Χακούρκ, Γκάρα, Καντίλ και Μετίνα, στο βόρειο Ιράκ.

Η Άγκυρα συνήθως χρησιμοποιεί τον όρο «εξουδετέρωση» των Κούρδων μαχητών εννοώντας ότι σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις της.

Πηγή: skai.gr

