Λονδίνο: «Μεγάλος αριθμός των απωλειών των Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία οφείλεται στο αλκοόλ»

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, και όχι ο θάνατος στη μάχη, αποτελεί αιτία πολλών θανάτων στις τάξεις των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, ανέφερε σήμερα Κυριακή το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στην τακτική ενημέρωση που εκδίδει για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Ενώ η Ρωσία έχει υποστεί έως και 200.000 ανθρώπινες απώλειες από την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία, μια μη αμελητέα μειοψηφία από αυτές τις απώλειες οφείλονται σε αίτια που δεν αφορούν μάχες», τονίζει το βρετανικό υπουργείο.

Η έκθεση επικαλείται ένα πρόσφατο δημοσίευμα ρωσικού ειδησεογραφικού δικτύου στο Telegram που έκανε λόγο για «εξαιρετικά υψηλούς» αριθμούς περιστατικών, εγκλημάτων και θανάτων που συνδέονται με κατανάλωση αλκοόλ στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 April 2023.



