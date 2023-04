Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Παπούα Νέα Γουινέα, 38 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά του Αμπούντι. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος είναι 73 χιλιόμετρα. Έως στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές ζημιές ή τραυματισμοί.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 42 km SE of #Ambunti (Papua New Guinea) || 10 min ago (local time 04:04:13). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Kq5fTJZXIj