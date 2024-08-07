Ιδιαίτερα θερμό είναι το φετινό καλοκαίρι για την Βρετανία όχι όμως λόγω ζέστης αλλά λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες καθώς η χώρα συνταράσσεται από βίαια επεισόδια ακροδεξιών.

Οι σφοδρές αναταραχές που λαμβάνουν καθημερινά πλέον χώρα στους δρόμους της έρχονται μετά τη δολοφονία των τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ ενώ στις διαδηλώσεις ακούγονται έντονα αντιμεταναστευτικά και αντι-ισλαμικά συνθήματα. Τα επεισόδια ξέσπασαν την επομένη της επίθεσης, με φόντο τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, που διαψεύστηκαν εν μέρει στη συνέχεια, σχετικά με τη θρησκεία και την καταγωγή του 17χρονου δράστη, Άξελ Ρουντακουμπάνα.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προσπαθεί να ελέγξει όπως μπορεί την κατάσταση. Χθες, ανακοίνωσε την κινητοποίηση 6.000 εξειδικευμένων αστυνομικών και την εξασφάλιση περισσότερων από 500 θέσεις στις φυλακές για τον εγκλεισμό των συλληφθέντων.

Today the people of Plymouth peacefully stood up to Two-Tier Keir and despite being hounded by leftists and the police did not surrender.



We will not be bullied.



We will not be silenced.



We have a right to protest. 🇬🇧 pic.twitter.com/YWP1DJ7Zu8 — Turning Point UK 🇬🇧 (@TPointUK) August 5, 2024

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων των προηγούμενων ημερών έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 400 συλλήψεις, ενώ έχει ασκηθεί δίωξη σε περισσότερους από 100 συλληφθέντες.Η βία εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη τη χώρα μετά από παραπληροφόρηση στον απόηχο των επιθέσεων στο Σάουθπορτ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Daily Mail, μηνύματα που διέρρευσαν από ακροδεξιά κανάλια του Telegram δείχνουν όσους εμπλέκονται στα επεισόδια να απειλούν τις ζωές ακτιβιστών, να χρησιμοποιούν προσβλητικά σχόλια καθώς προετοιμάζονται για νέες διαδηλώσεις. Ένα μήνυμα στην κρυπτογραφημένη πλατφόρμα Telegram δείχνει ότι 38 πόλεις θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες για το ξέσπασμα νέων βίαιων επεισοδίων.

This is the State of the UK just one month after electing a Socialist Labour Government. pic.twitter.com/jKlpuZBuej — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 6, 2024

Μηνύματα με ακραίο ρατσιστικό περιεχόμενο που αναρτώνται στο Telegram και προτρέπουν σε βία, συνθέτουν μια «λίστα πιθανών στόχων» των ταραχοποιών, οι οποίοι δείχνουν να μην πτοούνται από τα αυστηρά μέτρα που έχει λάβει η βρετανική κυβέρνηση για τους σταματήσει. Το ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας αναφέρει ότι οι συντάκτες αυτών των μηνυμάτων βάζουν στο στόχαστρο δομές για πρόσφυγες, ακτιβιστές κατά του ρατσισμού και δικηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η χώρα έχει σχεδόν παραλύσει από τις καθημερινές πλέον συγκρούσεις. Γιατροί ακυρώνουν τα ραντεβού τους με τους ασθενείς και νοσηλευτές φοβούνται να πάνε στις δουλειές τους, δικηγορική εταιρεία που ασχολείται με θέματα μετανάστευσης, παμπ, κομμωτήρια κι άλλες επιχειρήσεις κατεβάζουν ρολά φοβούμενες για ένα νέο κύμα βίας και ζητώντας προστασία από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ορισμένες ιατρικές κλινικές στο Μίντλεσμπρο και στο Χάρτλπουλ ακύρωσαν επίσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τα ραντεβού τους λόγω των ταραχών.

The reason I won't be condemning any of this week's protests is because BLM were allowed to do far worse, with the full endorsement of the UK/US government, and the entire MSM

.. pic.twitter.com/Op2Jhfqne7 — Rob Boyd, Esq (@AvonandsomerRob) August 3, 2024

«Με έχουν συμβουλεύσει να εργάζομαι από το σπίτι γιατί το γραφείο μου είναι ακριβώς εκεί που ξεκινούν οι διαδηλώσεις, νιώθω ότι απειλούμαι και δεν έχω νιώσει τέτοιο φόβο από τότε που το BNP ήταν σε πλήρη ισχύ. Οι δικηγόροι, ειδικά εκείνοι που επικεντρώνονται στο άσυλο και τη μετανάστευση δεν πρέπει να στοχοποιούνται ούτως ή άλλως. Η πολιτική δεν είναι στα χέρια τους, η πολιτική είναι στα χέρια των πολιτικών. Το να κυνηγάς τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τους αιτούντες άσυλο και τους νόμιμους μετανάστες που έρχονται εδώ για να έχουν μια εργασία και να εξασφαλίσουν και άλλα προνόμια, είναι ντροπή» είπε ο Aziz Deen στο BBC ο οποίος εργάζεται ως δικηγόρος.

Ο δικηγορικός σύλλογος Αγγλίας και Ουαλίας (Law Society of England and Wales) κατήγγειλε «ευθεία επίθεση» κατά του δικηγορικού επαγγέλματος, ενώ η υπουργός Δικαιοσύνης Σαμπάνα Μαχμούντ κατήγγειλε τις απαράδεκτες απειλές κατά των δικηγόρων και προειδοποίησε όσους συμμετέχουν σε τέτοιες ενέργειες ότι «θα πάνε να βρουν τους εκατοντάδες που συνελήφθησαν από την αστυνομία την περασμένη εβδομάδα»

Το βράδυ της Δευτέρας, σημειώθηκαν και πάλι βίαια επεισόδια με του διαδηλωτές να επιτίθενται σε αστυνομικούς να πυρπολούν αυτοκίνητα και να λεηλατούν καταστήματα. Στο Μπέλφαστ (Βόρεια Ιρλανδία), ένας 30χρονος τραυματίσθηκε σοβαρά από επίθεση για την οποία οι ερευνητές θεωρούν πως είχε κίνητρο το ρατσιστικό μίσος, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία δεν διευκρίνισε το προφίλ του θύματος. Στο Πλίμουθ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, έξι άτομα συνελήφθησαν και αστυνομικοί τραυματίσθηκαν ελαφρά, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι διαδηλώσεις έχουν συνοδευτεί από εκατοντάδες συλλήψεις.

Gangs of Muslims chasing people through the streets of Belfast tonight.



Similar scenes across the UK since @Keir_Starmer and the legacy media put out that the "EDL", a non existent group, was after them.



Instead of correcting it, they targeted me.



The world is watching. pic.twitter.com/81AJrCHtil — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 6, 2024

Κυβέρνηση κατά Μάσκ

Θέση για τις ταραχές που συγκλονίζουν τη Βρετανία πήρε και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και ιδιοκτήτης του X, Ίλον Μασκ ο οποίος δημοσίευσε στην πλατφόρμα την περασμένη Κυριακή ότι «ο εμφύλιος πόλεμος είναι αναπόφευκτος» ως απάντηση σε μια ανάρτηση που κατηγορούσε τις βίαιες διαδηλώσεις για τις επιπτώσεις της «μαζικής μετανάστευσης και των ανοιχτών συνόρων».

Τη Δευτέρα, ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου σχολίασε τη δημοσίευση του Μασκ, λέγοντας στους δημοσιογράφους «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό».

Η απόφαση του Μασκ να ενισχύσει τη ρητορική κατά των μεταναστών και υπογραμμίζει τον ρόλο που παίζουν οι ψευδείς πληροφορίες που διαδίδονται στο διαδίκτυο στην υποκίνηση της βίας - ένα θέμα που προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Βλέπουμε αστυνομικούς να τραυματίζονται σοβαρά, κτίρια να πυρπολούνται, πιστεύω αληθινά ότι όλοι αυτοί που έχουν μια πλατφόρμα θα έπρεπε να ασκούν την εξουσία τους με υπεύθυνο τρόπο», τόνισε η υφυπουργός Δικαιοσύνης Χάιντι Αλεξάντερ.

Το βράδυ της Τρίτης ο βρετανός πρωθυπουργός αρνήθηκε να απαντήσει στις δηλώσεις του Ιλον Μασκ. Όταν ερωτήθηκε σχετικά σήμερα το ραδιοφωνικό δίκτυο LBC, ο πρώην επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομίας Τόμας Γουίνσορ δήλωσε ότι ο Ιλον Μασκ «καλά θα κάνει να κοιτάζει τις μπαταρίες, τα αυτοκίνητα και τους πυραύλους και να αφήσει στις βρετανικές αρχές την διαχείριση της προστασίας και της ασφάλειας των πληθυσμών μας».

Δύσκολο καλοκαίρι για τον Κιρ Στάρμερ

Μετά την ολοκλήρωση και νέας συνεδρίασης της επιτροπής Cobra για την διαχείριση της κρίσης το βράδυ της Τρίτης, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος μεταξύ 2008 και 2013 διετέλεσε Διευθυντής Δημόσιας Εισαγγελίας (DPP) και Προϊστάμενος της Βασιλικής Εισαγγελίας (CPS), είπε ότι το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης έχει δείξει μια «σθεναρή και ταχεία απάντηση» ενόψει της συνεχιζόμενης αναταραχής και τόνισε ότι αναμένει την επιβολή «βαρειών» ποινών κατά των ταραξιών.

Με τις δημόσιες υπηρεσίες της Βρετανίας να βρίσκονται σε οριακό σημείο και τις φυλακές γεμάτες ο Κιρ Στάρμερ περνάει σίγουρα ένα δύσκολο καλοκαίρι, το οποίο πιθανότατα ούτε ο ίδιος το φανταζόταν έτσι. Ο Στάρμερ γνωρίζει το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης πολύ καλά και το πρόβλημα που υπάρχει στις φυλακές. Και μπορεί να ήταν έτοιμος να αναλάβει δράση αμέσως για να στηρίξει το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, δεν θα μπορούσε να γνωρίζει όμως ότι η μεγάλης κλίμακας αναταραχή επρόκειτο να κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη.

Το σωφρονιστικό σύστημα στη Βρετανία είχε μόνο μερικές εκατοντάδες κενές θέσεις πριν από τις εκλογές, ενώ τα δικαστήρια αντιμετώπισαν σημαντική καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων που αυξανόταν κάθε τρίμηνο από το 2019.

Ο Στάρμερ έχει κάποια πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση αυτής της συγκεκριμένης απειλής για την κοινωνική τάξη, με τη μορφή ενός αρκετά ενωμένου κόμματος, φρέσκο ​​λόγω της πρόσφατης νίκης του. Επίσης, ο Στάρμερ μπορεί να γνωρίζει καλά το σύστημα της δικαιοσύνης, όμως το πώς θα αντιδράσει στις νέες αυτές προκλήσεις είναι κρίσιμο.

