Ολοένα και εντείνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στο κέντρο της Γάζας καθώς το Ισραήλ περιμένει τα αντίποινα του Ιράν και της Χεζμπολάχ τα οποία θεωρούνται πλέον δεδομένα μετά και το χθεσινό διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος είπε ότι η λιβανέζικη φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση και το Ιράν είναι «υποχρεωμένοι να προβούν σε αντίποινα» κατά του Ισραήλ, «όποιες κι αν είναι οι συνέπειες».

Τουλάχιστον πέντε μεγάλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί μέσα σε λίγες μόνο ημέρες μόνο στην πόλη Deir el-Balah, στη Λωρίδα της Γάζας συμπεριλαμβανομένων κι άλλων επιθέσεων σε άλλα μέρη της κεντρικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Nuseirat, του ανατολικού τμήματος της κεντρικής περιοχής.

Μετά την χθεσινή επίθεση με drones της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, οι μαχητές της Χαμάς στόχευσαν ισραηλινά τανκς στη νότια πόλη Ράφα με ρουκέτες και βόμβες, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις επικεντρώνονται στην κεντρική Γάζα και στις ανατολικές περιοχές της Χαν Γιουνίς.

Από την πλευρά τους, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο κοντά στην Τούμπας και πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ακόμη τρεις νεαρούς Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Beit Furik, ανατολικά της Ναμπλούς.

Παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες και ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν επίσης μάχες κατά μήκος του διαδρόμου Netzarim νότια της πόλης της Γάζας την Τρίτη, με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία να εκτελεί πλήγματα καθώς μαχητές της Χαμάς και των Ταξιαρχιών Μαρτύρων Al-Aqsa επιτίθενται με ρουκέτες.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project, δύο think tank με έδρα τις ΗΠΑ, αναφέρουν επίσης ότι Παλαιστίνιοι μαχητές στη Ράφα χρησιμοποιούν ρουκέτες, όλμους και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED) εναντίον ισραηλινών τεθωρακισμένων.

Αρκετοί ήταν οι Ισραηλινοί στρατιώτες που τραυματίστηκαν από έναν αντιαρματικό κατευθυνόμενο πύραυλο που εκτοξεύθηκε από Παλαιστίνιους μαχητές στην ανατολική Ράφα, αναφέρουν επίσης το ISW και το CTP στην τελευταία κοινή τους έκθεση.

Αυξάνονται οι εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Την ίδια ώρα, ολοένα και εντείνονται οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντουλάχ Β' μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες της Αιγύπτου, της Γαλλίας, του Καναδά και της Ιταλίας την Τρίτη, καλώντας για εντατικοποίηση των προσπαθειών για «διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας» στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις του Βασιλικού Χασεμιτικού Δικαστηρίου.

Οι εκκλήσεις ήρθαν καθώς οι εντάσεις αυξάνονται στη Μέση Ανατολή και το Ιράν να επιμένει ότι θα αντεπιτεθεί εναντίον του Ισραήλ για τις δολοφονίες του Χανίγια της Χαμάς στην Τεχεράνη και του Σουκρ της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Σε ξεχωριστές συνομιλίες με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Καναδό Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζορτζία Μελόνι, ο βασιλιάς τόνισε «την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», ανέφερε.

«Δεν πρέπει να υπάρξει καμιά κλιμάκωση που θα οδηγούσε τον οποιονδήποτε σε ένοπλη σύρραξη. Διεξάγουμε εντατικές διπλωματικές προσπάθειες, από κοινού με συμμάχους και εταίρους μας», για να αποφευχθεί αυτό και «διαβιβάσαμε το μήνυμα απευθείας στο Ιράν. Διαβιβάσαμε το μήνυμα απευθείας στο Ισραήλ», επέμεινε ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν και τους ομολόγους τους της Αυστραλίας.

Ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, Έλι Κοέν, δήλωσε από την πλευρά του ότι το Ισραήλ πρέπει να ενεργήσει σθεναρά κατά του Λιβάνου, καθώς η Χεζμπολάχ συνεχίζει να χτυπά το Ισραήλ με κλιμακούμενες επιθέσεις με drone και πυραύλους.

«Ένα σαφές μήνυμα πρέπει να μεταδοθεί εδώ. Όποιος βλάπτει το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Κοιτάξτε τη Γάζα», είπε ο Κοέν στον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet.

«Σε ό,τι με αφορά, η πολιτική κλεψύδρα έχει τελειώσει», πρόσθεσε.

Ο Κοέν είπε επίσης ότι οι Ισραηλινοί στο βορρά δεν πρέπει να «πανικοβάλλονται» για την ασταθή κατάσταση ασφαλείας, λέγοντας ότι πολλοί συνεχίζουν να βγαίνουν έξω και να απολαμβάνουν τις «καλοκαιρινές διακοπές» τους.

