H Βρετανία στη δίνη των ακροδεξιών επεισοδίων

«Καμία δικαιολογία, καμία ανοχή» είναι η στάση της βρετανικής κυβέρνησης στις βίαιες διαδηλώσεις οι οποίες συνεχίζονται εδώ και μια εβδομάδα στην χώρα. Ακροδεξιοί διαδηλωτές συνεχίζουν να συγκεντρώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας έχοντας ως κύριο στόχο τους τζαμιά αλλά και ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.



«Οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν το δικαίωμα να νιώθουν ασφαλείς και όμως βλέπουμε η μουσουλμανική κοινότητα να γίνεται στόχος» δήλωσε χθες στο διάγγελμά του ο Βρετανός πρωθυπουργός διαβεβαιώνοντας ότι «θα μετανιώσουν όσοι συμμετέχουν στις ταραχές είτε άμεσα είτε έμμεσα», δηλαδή μέσω ψευδών πληροφοριών στο ίντερνετ είτε υποκινώντας βία μέσω αυτών.

Η μορφή κατ’ επείγοντος της κατάστασης φαίνεται και από την απόφαση του πρωθυπουργού Σερ Κιρ Στάρμερ να συγκαλέσει σήμερα το πρωί Cobra Meeting ώστε να συντονίσει την κατάσταση και να περιορίσει «τους ακροδεξιούς τραμπούκους», όπως τους χαρακτήρισε. Η συνάντηση αυτή γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις για τη διαχείριση κρίσεων που βιώνει η χώρα, με υπουργούς, δημόσιους λειτουργούς, αστυνομία και αξιωματούχους του τμήματος πληροφοριών να συνεδριάσουν σήμερα όλο το πρωί.Χθες Κυριακή για ακόμα μια φορά ακροδεξιοί ταραξίες οπλίστηκαν με αυτοσχέδιες μολότοφ, ρόπαλα, καρέκλες και τούβλα στις περιοχές όπως το Rotherham, Middlesbrough, Bolton έχοντας ως στόχο να σπάσουν και να κάψουν τζαμιά αλλά και ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας έχουν γίνει περισσότερες από 400 συλλήψεις ενώ μόνο το Σαββατοκύριακο ξεπέρασαν τις 150. Χθες Κυριακή τουλάχιστον 10 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ βασικός φόβος και ανησυχία της κυβέρνησης είναι ότι η βία αναμένεται να συνεχιστεί.Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, έκανε λόγο για «απαράδεκτες σκηνές βίας» ενώ παραδέχτηκε ότι «γνωρίζει πως πολλοί έχουν ανησυχίες για θέματα όπως το σύστημα υγείας και την μετανάστευση» αλλά πρόσθεσε ότι «δεν οπλίζονται με τούβλα στο χέρι». Η αλήθεια είναι ότι μια εβδομάδα μετά τη διατήρηση της έκρυθμης κατάστασης υπάρχουν διάφορες αναλύσεις στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ώστε να βρουν την αιτία ‘έκρηξης’ των βίαιων διαδηλώσεων σε όλη την χώρα.Συγκεκριμένα και σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις, της Dame Σάρα Καν στον Guardian «οι συντηρητικές κυβερνήσεις αγνόησαν τα σημάδια και τις προειδοποιήσεις του κοινωνικού αναβρασμού ενώ παράλληλα πυροδότησαν μια ατζέντα σύγκρουσης πολιτισμών προσπαθώντας να επωφεληθούν εκλογικά». Επισημαίνεται ότι η ίδια ήταν πρώην σύμβουλος για θέματα εξτρεμισμού και κοινωνικής συνοχής για τον Ρίσι Σούνακ, Μπόρις Τζόνσον και Τερέζα Μέι.Ενδιαφέρον έχουν πάντως και οι αυξανόμενες εκκλήσεις βουλευτών να επιστρέψουν στα έδρανα της Βουλής των Κοινοτήτων. Επισημαίνεται ότι η βρετανική βουλή είναι κλειστή εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα για την καθιερωμένη καλοκαιρινή παύση ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ξαναλειτουργήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα στους βουλευτές είναι και ο Νάιτζελ Φάρατζ ο οποίος παράλληλα κατηγόρησε την κυβέρνηση των εργατικών για «αποτυχημένη αντιμετώπιση» των ταραξιών ενώ τόνισε ότι η επιστροφή των βουλευτών ίσως λειτουργήσει ως ευκαιρία μιας «πιο ειλικρινούς συζήτησης» σχετικά με την μαζική μετανάστευση και τον αντίκτυπο που έχει στις τοπικές κοινωνίες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.