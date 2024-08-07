Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6,5 ετών σε σωφρονιστική αποικία, αφού κρίθηκε ένοχος για διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου των δικαστηρίων της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ο Αντρέι Κουρσίν διαχειριζόταν το κανάλι «Moscow Calling» στο Telegram, που υποστήριζε τους στόχους του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο η στρατιωτική ηγεσία της διεξήγαγε την εκστρατεία.

Σύμφωνα με το Mediazona, μέσο ενημέρωσης που ειδικεύεται σε δικαστικές υποθέσεις, ο Κουρσίν κατηγορείτο για δύο μηνύματα που είχε μεταδώσει στο κανάλι του, το ένα σχετικά με ένα ρωσικό πλήγμα που προκάλεσε προβλήματα στην υδροδότηση στο Κρύβιι Ριβ και ένα άλλο σχετικά με επίθεση σε μαιευτήριο της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αυτό το μέσο ενημέρωσης, ο Αντρέι Κουρσίν είχε πολεμήσει εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων από το 2014 στο πλευρό των φιλορώσων αυτονομιστών που υποστηρίζονταν από τη Μόσχα στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Στη συνέχεια υιοθέτησε μια πιο μετριοπαθή και κριτική θέση απέναντι στους πιο ακραίους υποστηρικτές της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Αναλυτές στο αμερικανικό Institute for the Study of War περιέγραψαν τον Κουρσίν κατά τη σύλληψή του πέρυσι τον Αύγουστο ως έναν «περιθωριακό υπερεθνικιστή» που είχε υπερβεί τα όρια της επιτρεπόμενης κριτικής στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Η καταδίκη αυτή καταδεικνύει την έκταση της καταστολής στη Ρωσία, που επηρεάζει όχι μόνο τους αντιπάλους της εξουσίας και τις επικριτικές φωνές της επίθεσης στην Ουκρανία, αλλά και ορισμένους από τους υποστηρικτές της.

Τον Ιανουάριο, ο εθνικιστικής επιδραστικός μπλόγκερ Ίγκορ Γκίργκιν, πρώην διοικητής των φιλορώσων αυτονομιστών της ανατολικής Ουκρανίας που έγινε επικριτής του Κρεμλίνου, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για «δημόσιες προτροπές για διάπραξη εξτρεμιστικών ενεργειών».

Η Ρωσία διεύρυνε το κατασταλτικό οπλοστάσιό της, αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, τιμωρώντας με βαριές ποινές τη διάδοση αυτών που αποκαλεί «ψευδείς ειδήσεις» ή «δυσφήμιση» των ενόπλων δυνάμεων.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν δεχθεί απειλές, κυρώσεις ή έχουν καταδικαστεί, μερικές φορές σε βαριές ποινές, για τις απόψεις τους.

Η χώρα αριθμεί 765 πολιτικούς κρατούμενους, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Memorial.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

