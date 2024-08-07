Λογαριασμός
Spa για σκύλους: Οι influencers του TikTok σας δείχνουν πώς να κάνετε μασάζ και μάσκα ομορφιάς στα ζωάκια σας… (video)

Όλα αυτά τα υπέροχα και αστεία βίντεο δείχνουν ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων να περιποιούνται τα σκυλάκια τους 

Spa για σκύλους

Ως αγαπημένο μέλος της οικογένειας, πολλοί από εμάς θέλουμε να ανταποδώσουμε την αγάπη μας στους τετράποδους φίλους μας, κάνοντάς τους ένα ξεχωριστό δώρο. 

@sundaythegoldenretriever Join us for SPA DAY! 💕 #goldenretriever #dogspa #dogtok ♬ New Home - Frozen Silence

Στο TikTok, υπάρχουν 1,2 δισεκατομμύρια βίντεο με την ένδειξη «σπα για σκύλους» και άλλα 816,5 εκατ. που ιδιοκτήτης και σκύλος κάνουν σπα μαζί. Όλα αυτά τα υπέροχα και αστεία βίντεο δείχνουν ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων να περιποιούνται τα σκυλάκια τους και να περνούν όμορφα μαζί τους. 

Spa για σκύλους

Οι λεγόμενοι pet influencers -όπως ένα αξιαγάπητο Golden Retriever- απολαμβάνουν τέτοιες θεραπείες από την άνεση του σπιτιού τους που, πραγματικά, ζηλεύουμε... 

@drakethepupstar Spa day with @Scrub Daddy #goldenretriever #cleaninghacks #spatreatment ♬ Luna, amore e no - Piero Piccioni

Spa για σκύλους

Spa για σκύλους

Spa για σκύλους

Πηγή: skai.gr

TAGS: σκύλοι
