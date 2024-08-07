Ως αγαπημένο μέλος της οικογένειας, πολλοί από εμάς θέλουμε να ανταποδώσουμε την αγάπη μας στους τετράποδους φίλους μας, κάνοντάς τους ένα ξεχωριστό δώρο.

Στο TikTok, υπάρχουν 1,2 δισεκατομμύρια βίντεο με την ένδειξη «σπα για σκύλους» και άλλα 816,5 εκατ. που ιδιοκτήτης και σκύλος κάνουν σπα μαζί. Όλα αυτά τα υπέροχα και αστεία βίντεο δείχνουν ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων να περιποιούνται τα σκυλάκια τους και να περνούν όμορφα μαζί τους.

Οι λεγόμενοι pet influencers -όπως ένα αξιαγάπητο Golden Retriever- απολαμβάνουν τέτοιες θεραπείες από την άνεση του σπιτιού τους που, πραγματικά, ζηλεύουμε...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.