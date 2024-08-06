Για διακοπές στην Κύπρο, ο υποκινητής των επεισοδίων στην Αγγλία

Ανταπόκριση από τη Λευκωσία



Έτοιμη να συνδράμει εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για τη σύλληψη του ακροδεξιού Βρετανού Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος φέρεται να διαδραματίζει ρόλο υποκινητή στο ξέσπασμα ρατσιστικής βίας στη Βρετανία, εμφανίζεται η κυπριακή αστυνομία. Οι κυπριακές αρχές κινητοποιήθηκαν για την υπόθεση Ρόμπινσον μετά από αγγλικά δημοσιεύματα τα οποία αποκάλυπταν ότι ο πρώην ηγέτης της English Defence League εγκατέλειψε τη Βρετανία την προηγούμενη Δευτέρα, καταλύοντας σε θέρετρο της Κύπρου και συγκεκριμένα στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Ρόμπινσον εγκατέλειψε τη χώρα του παραλείποντας να εμφανιστεί στο Βασιλικό Δικαστήριο ως όφειλε, μετά τη σύλληψη του για ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον Σύρου πρόσφυγα. Όπως πληροφορείται η DW, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος η κυπριακή αστυνομία επικοινώνησε με τη Βρετανική Αστυνομία, ενημερώνοντάς τη για την πρόθεσή της να συνδράμει εάν και εφόσον χρειαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για την όποια ενέργεια η αστυνομία αναμένει αίτημα δικαστικής συνδρομής από τη Βρετανία το οποίο δεν αποκλείεται να γίνει ακόμα και σήμερα.Ο 41χρονος Τόμι Ρόμπινσον θεωρείται από τα διεθνή ΜΜΕ ως ο κύριος υποκινητής των συγκεντρώσεων ρατσιστικής βίας που ξέσπασαν στη Βρετανία μετά τη δολοφονία τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ στη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι σε σχολή χορού. Και αυτό γιατί μετά την φονική επίθεση ακολούθησαν αναρτήσεις του Ρόμπινσον μέσω του ακροδεξιού δικτύου που ελέγχει, οι οποίες περιλάμβαναν ψευδείς ειδήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο δράστης της δολοφονίας ήταν μουσουλμάνος που βρισκόταν παράνομα στη Βρετανία.

