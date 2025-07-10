Βρετανία: Έτοιμη να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να στείλει Βρετανούς στρατιώτες στην Ουκρανία για να «ενισχύσει» μια κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία, τόνισε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη συνομιλίες με άλλες χώρες που έχουν ενταχθεί στον «Συνασπισμό των Προθύμων» για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία εάν τερματιστεί η εισβολή της Ρωσίας.

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να παράσχουν το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής δύναμης, αν και το σχέδιο απαιτεί επίσης την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο κ. Χίλι δήλωσε στο Times Radio ότι αυτό θα σήμαινε την αποστολή Βρετανών στρατιωτών στην Ουκρανία.

«Ο (Βρετανός) πρωθυπουργός ήταν πάντα σαφής ότι είναι έτοιμος να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία για να βοηθήσει στην ενίσχυση μιας κατάπαυσης του πυρός» εξήγησε ο υπουργός Άμυνας.

Υπήρξαν αναφορές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε εγκαταλείψει τα σχέδια για την αποστολή ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία λόγω της απροθυμίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίξει την πρόταση, αλλά τα σχόλια του Βρετανού υπουργού Άμυνας δείχνουν ότι η ιδέα δεν έχει εγκαταλειφθεί.

Ο κ. Μακρόν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης, και οι ηγέτες της Γαλλίας και της Βρετανίας θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συνομιλίες με άλλους παγκόσμιους ηγέτες εντός της ημέρας.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε επίσης ότι θα δημιουργηθεί μια δύναμη 50.000 στρατιωτών για την υπεράσπιση της Ευρώπης, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία εντείνουν τη στρατιωτική συνεργασία.

Η γαλλοβρετανική σύνοδος κορυφής θα συζητήσει τα μέσα αποτροπής των δύο χωρών «ενώπιον ακραίων απειλών» στην Ευρώπη, δήλωσε ο κ. Χίλι.

Ερωτηθείς για την 37η γαλλοβρετανική σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Ντάουνινγκ Στριτ ο κ. Χίλι δήλωσε στο Sky News: «Η Γαλλία ήταν πάντα ο μακροβιότερος σύμμαχός μας. Είμαστε κοντά στη στρατιωτική συνεργασία, επομένως θα ανακοινώσουμε νέο συντονισμό για την πυρηνική συνεργασία, την έρευνα, τις ασκήσεις, τη δοκιμή και τον συντονισμό της αποτροπής μας απέναντι σε ακραίες απειλές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χώρες μας στην Ευρώπη...»

Πρόσθεσε ότι τα δύο έθνη θα συζητήσουν την αυξημένη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεών τους με σκοπό τη δημιουργία «μιας δύναμης 50.000 στρατιωτών έτοιμης να ενεργοποιηθεί για να υπερασπιστεί την Ευρώπη».

Την τρίτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του κ. Μακρόν στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτός και ο Κιρ Στάρμερ θα συμφωνήσουν επίσης στην εμβάθυνση των διμερών πυρηνικών δεσμών.



Εξάλλου, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βρετανίας, Άντζελα Ρέινερ θα υπογράψει μία συμφωνία για την προμήθεια στην Ουκρανία περισσότερων από 5.000 πυραύλων για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας που κατασκευάζονται σε εργοστάσιο της Thales.

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε επίσης ότι θα παράσχει έως και 283 εκατομμύρια λίρες σε βοήθεια στην Ουκρανία μέσα στο 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.