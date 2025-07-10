Η Ρωσία κατέρριψε ουκρανικά drones με κατεύθυνση τη Μόσχα

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σήμερα δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με προορισμό τη Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την εν λόγω αναφορά.

Ξεχωριστά, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia δήλωσε ότι σταμάτησε προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Καλούγκα, μια πόλη που απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσε εκατοντάδες ρωσικά drones κατά του Κιέβου από όλες τις κατευθύνσεις.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και μια 22χρονη αστυνομικός, η Μαρία Ντζιουμάχα, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ πάνω από δώδεκα τραυματίστηκαν.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις εναέριες επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, όμως το πλήγμα της Πέμπτης φαίνεται να σηματοδοτεί μια αλλαγή στην τακτική της Μόσχας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram, η Ρωσία εκτόξευσε 400 drones και 18 πυραύλους, ανάμεσά τους οκτώ βαλλιστικούς και έξι cruise πυραύλους.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινούνταν σε διαφορετικά ύψη και επιτέθηκαν από όλες τις κατευθύνσεις, με ορισμένα να προσπερνούν αρχικά την πρωτεύουσα και στη συνέχεια να αλλάζουν απότομα πορεία και να επιστρέφουν με ταχύτητα προς το Κίεβο.



Πηγή: skai.gr

