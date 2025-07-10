Καμία πρόοδος προς την ανακοίνωση συμφωνίας δεν σημειώθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς με τον Αμερικανό εμπορικό εκπρόσωπο Τζέιμσον Γκριρ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Η συμφωνία επί της αρχής αναμένεται να είναι ένα έγγραφο τριών σελίδων, που θα περιγράφει τις κύριες μειώσεις δασμών για αυτοκίνητα, ιατρικές συσκευές και πιθανώς χάλυβα, με αντάλλαγμα έναν βασικό δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές από την ΕΕ, καθώς και κάποια απλοποίηση στη γραφειοκρατία για τα εισαγόμενα τρόφιμα.

Σύμφωνα με πηγές, η συμφωνία βρίσκεται εν αναμονή της έγκρισης του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που δεν συνέβη χθες το βράδυ, με αποτέλεσμα η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γκριρ να μην μπορούσε εκ των πραγμάτων να καταλήξει σε συμφωνία.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η ανακοίνωση θα μπορούσε να έρθει αργότερα σήμερα, αλλά η ΕΕ παραμένει στο σκοτάδι ως προς τις προθέσεις του Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει τη συμφωνία, καθώς πρόκειται για προκαταρκτική -και μη δεσμευτική- συμφωνία, γεγονός που δεν απαιτεί κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.