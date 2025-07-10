Ιράν: Αξιωματούχος απειλεί Τραμπ με δολοφονία – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αψήφισε την ανατριχιαστική προειδοποίηση ενός υψηλόβαθμους Ιρανού αξιωματούχου, ο οποίος δήλωσε ότι «ο πρόεδρος δεν ήταν ασφαλής έξω από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο και θα μπορούσε να δολοφονηθεί».

«Ο Τραμπ έκανε κάτι, οπότε δεν μπορεί πλέον να κάνει ηλιοθεραπεία στο Μαρ-α-Λάγκο. Καθώς ξαπλώνει εκεί με την κοιλιά του στον ήλιο, ένα μικρό drone μπορεί να τον χτυπήσει στον αφαλό. Είναι πολύ απλό», δήλωσε κυνικά στην ιρανική τηλεόραση ο Τζαβάντ Λαριτζανί, ανώτερος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Η απειλή έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ένας κορυφαίος Ιρανός κληρικός εξέδωσε φετφά εναντίον του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «εχθρό του Θεού».

Ο Τραμπ συνήθως δεν κάνει ηλιοθεραπεία, αλλά κάθεται τακτικά στη βεράντα του σπιτιού του στο Παλμ Μπιτς, όπου μιλάει με τον κόσμο και κάθεται για ένα γεύμα.

Ο πρόεδρος φάνηκε να αγνοεί την απειλή όταν ρωτήθηκε, δηλώνοντας ότι δεν έχει κάνει ηλιοθεραπεία εδώ και χρόνια, από τότε που ήταν επτά ετών.

«Έχει περάσει πολύς καιρός... Ίσως ήμουν περίπου επτά χρονών», είπε όταν ρωτήθηκε για την τελευταία φορά που ξάπλωσε στον ήλιο. «Δεν τρελαίνομαι (σ.σ ηλιοθεραπεία) γι' αυτό».

Πρόσθεσε ότι δεν ήταν πεπεισμένος ότι το Ιράν τον στοχοποιεί. «Ναι, υποθέτω ότι είναι απειλή. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι απειλή στην πραγματικότητα, αλλά ίσως είναι», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

Στην περιοχή γύρω από το τουριστικό θέρετρο του Τραμπ Μαρ-α-Λάγκο υπάρχει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Η ασφάλεια είναι τόσο αυστηρή όσο και ορατή. Ελικόπτερα της αστυνομίας περιπολούν διαρκώς, όπως και περιπολικά σκάφη.

Η Μυστική Υπηρεσία αρνήθηκε να συζητήσει τη συγκεκριμένη απειλή κατά του προέδρου, αλλά διευκρίνισε ότι τα μέλη της εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να προσφέρουν «τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας».

«Εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον αυξημένων και πολύ δυναμικών απειλών και η ασφάλεια του προέδρου και όλων των προστατευόμενων προσώπων μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε αξιωματούχος της Μυστικής Υπηρεσίας στην Daily Mail.

«Για να διατηρήσουμε την επιχειρησιακή ακεραιότητα, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε συγκεκριμένα ζητήματα (...) Ωστόσο, οι ομάδες μας εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο με διεθνείς, ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς εταίρους για να διασφαλίσουν τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.