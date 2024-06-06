Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επείγουσα προειδοποίηση υγείας λόγω έξαρσης λοιμώξεων του βακτηριδίου E.coli εξέδωσε στη Βρετανία η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας (UKHSA).

Όπως ανακοινώθηκε, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 113 κρούσματα E.coli, 81 στην Αγγλία, 18 στην Ουαλία, 13 στη Σκωτία και ένα στη Β. Ιρλανδία ενώ 37 από τους προσβληθέντες στην Αγγλία χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας εκτιμά με βάση τη γεωγραφική εξάπλωση των κρουσμάτων ότι η έξαρση οφείλεται σε κάποιο ή κάποια μολυσμένα τρόφιμα που διατίθενται σε όλη τη χώρα. Το συγκεκριμένο τρόφιμο ή τα τρόφιμα δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. Έχει αποκλειστεί πάντως η μετάδοση μέσου ύδατος.

Οι ηλικίες των ασθενών είναι από δύο έως 79 ετών, με την πλειοψηφία να είναι νεαροί ενήλικες.

Η λοίμωξη με το κολοβακτηρίδιο E.coli μπορεί να προξενήσει σοβαρή αιμορραγική διάρροια και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα σοβαρότερες επιπλοκές.

Η μετάδοση γίνεται με κατανάλωση μολυσμένου φαγητού, αλλά και με επαφή με νοσούντα.

Οι πολίτες καλούνται να πλένουν σχολαστικά και συχνά τα χέρια τους και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής κατά την κατανάλωση τροφίμων και ετοιμασία γευμάτων.

