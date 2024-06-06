Μεγαλύτερο ακόμα και από τις ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται μεμονωμένα από 135 χώρες αναμένεται να είναι το κόστος εκπομπών άνθρακα για την ανοικοδόμηση της Γάζας, επιδεινώνοντας την παγκόσμια κλιματική έκτακτη ανάγκη, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Guardian.

Η ανακατασκευή των εκτιμώμενων 200.000 πολυκατοικιών, σχολείων, πανεπιστημίων, νοσοκομείων, τζαμιών, αρτοποιείων, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης που υπέστησαν ζημιές και καταστράφηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του πολέμου στη Γάζα, θα δημιουργήσει έως και 60 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 σύμφωνα με νέα ανάλυση ερευνητών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Αυτό είναι στο ίδιο επίπεδο με τις συνολικές εκπομπές του 2022 που παράγονται από χώρες όπως η Πορτογαλία και η Σουηδία – και υπερδιπλάσιες από τις ετήσιες εκπομπές του Αφγανιστάν.

Η μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο κόστος άνθρακα από τον πόλεμο στη Γάζα, όπου το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 36.500 Παλαιστίνιους – κυρίως γυναίκες και παιδιά – και χιλιάδες άλλοι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια και θεωρούνται νεκροί. Περίπου 26 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών και ερειπίων έχουν απομείνει στον απόηχο των βομβαρδισμών του Ισραήλ, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρειαστούν χρόνια για να καθαριστούν.

Συγκεκριμένα, η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Social Science Research Network, δείχνει ότι οι εκπομπές υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκλήθηκαν από εναέριες και επίγειες επιθέσεις κατά τις πρώτες 120 ημέρες του πολέμου στη Γάζα ήταν μεγαλύτερες από το ετήσιο αποτύπωμα άνθρακα των 26 πιο ευάλωτων στο κλίμα εθνών του κόσμου.

Περισσότερο από το 99% των εκτιμώμενων 652.552 μετρικών τόνων διοξειδίου του άνθρακα που εκτιμάται ότι έχουν παραχθεί τους πρώτους τέσσερις μήνες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου συνδέονται με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ και την χερσαία εισβολή στη Γάζα.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το 30% των συνολικών εκπομπών CO2 προκλήθηκαν από τα 244 αμερικανικά αεροπλάνα τα οποία είναι γνωστό ότι πέταξαν βόμβες, πυρομαχικά και άλλες στρατιωτικές προμήθειες στο Ισραήλ τις πρώτες 120 ημέρες.

Σύμφωνα με τον υπολογισμό, το κόστος άνθρακα των πρώτων 120 ημερών της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα ήταν ισοδύναμο με τη συνδυασμένη ετήσια χρήση ενέργειας 77.200 αμερικανικών νοικοκυριών.

«Ενώ η προσοχή του κόσμου εστιάζεται σωστά στην ανθρωπιστική καταστροφή, οι κλιματικές συνέπειες αυτής της σύγκρουσης είναι επίσης καταστροφικές», δήλωσε ο Ben Neimark, ανώτερος λέκτορας στο Queen Mary University of London (QMUL) και συν-συγγραφέας της έρευνας. «Ωστόσο, η μελέτη μας είναι μόνο ένα στιγμιότυπο που καταγράφει τις κύριες αναφερόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τις πρώτες 120 ημέρες».

«Μία από τις σοβαρές συνέπειες του πολέμου στη Γάζα ήταν η μαζική παραβίαση του δικαιώματος σε ένα καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον… που συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή και την απόλαυση όλων των άλλων δικαιωμάτων», δήλωσε η Astrid Puentes, νέα ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. «Η περιοχή αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές κλιματικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη χειρότερες».

Η ανάλυση των 120 ημερών, η οποία βασίζεται σε προηγούμενη έρευνα που δημοσιεύτηκε επίσης από τον Guardian τον περασμένο Ιανουάριο, περιλαμβάνει άμεσες εκπομπές CO2 από βομβαρδισμούς και αναγνωριστικές πτήσεις, δεξαμενές και καύσιμα από άλλα οχήματα, καθώς και εκπομπές που παράγονται από την κατασκευή και την έκρηξη εκατοντάδων χιλιάδων βομβών, πυροβολικών και ρουκετών.

Για πρώτη φορά, οι ερευνητές υπολόγισαν επίσης τις εκπομπές από φορτηγά που πραγματοποιούσαν το ταξίδι μετ' επιστροφής 370 μιλίων (595,5 χλμ) από την Αίγυπτο στη Γάζα για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια σε 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που λιμοκτονούν παγιδευμένοι κάτω από βομβαρδισμούς. Τα 1.400 περίπου φορτηγά που επέτρεψε το Ισραήλ να εισέλθουν στη Γάζα από τις αρχές Οκτωβρίου έως τον Φεβρουάριο παρήγαγαν σχεδόν 9.000 τόνους CO 2, σύμφωνα με τη μελέτη.

Επιπλέον, 58.000 εκπομπές CO2 προήλθαν από γεννήτριες με ντίζελ που πλέον θεωρούνται απαραίτητες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Γάζα, αφού το Ισραήλ κατέστρεψε τις ηλιακές εγκαταστάσεις και τον ενιαίο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του θύλακα.

«Εκτός από την ανείπωτη καταστροφή στη Γάζα και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη, αυτή η έκθεση αποκαλύπτει την υποκρισία των δυτικών εθνών που ηθικολογούν για τους κινδύνους της κλιματικής κατάρρευσης και την ευθύνη κάθε έθνους να προστατεύσει τον πλανήτη – ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί, βοηθά και επιτρέπει τον καταστροφικό αυτό πόλεμο του ισραηλινού καθεστώτος και τις επιπτώσεις του σε όσους επηρεάζονται από τη συνεχιζόμενη και μελλοντική κλιματική αλλαγή», δήλωσε η Zena Agha, πολιτική αναλύτρια στο Al-Shabaka, το Palestinian Policy Network, που γράφει για την κλιματική κρίση και την ισραηλινή κατοχή.

Οι εκπομπές που παράγονται από πτήσεις που φέρνουν βοήθεια σε γειτονικές χώρες για περαιτέρω παραδόσεις στη Γάζα, οι εκπομπές μεθανίου, οι πυρκαγιές που σχετίζονται με τις συγκρούσεις και ο αναγκαστικός εκτοπισμός εκατομμυρίων Παλαιστινίων είναι μεταξύ άλλων πηγών CO2 που παραλείφθηκαν από τη μελέτη λόγω έλλειψης στοιχείων. Δεν περιλαμβάνονται επίσης οι εκπομπές από τη ναυτιλία που παράγονται από τη μεταφορά καυσίμων για τα στρατιωτικά αεροσκάφη που αποστέλλονται από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.