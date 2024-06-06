Την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας, στην οποία όπως είπε «εισέβαλε ένας τύραννος», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε σήμερα στη Νορμανδία της Γαλλίας με αφορμή την 80ή επέτειο από την απόβαση των συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων.

«Ο απομονωτισμός δεν ήταν η απάντηση πριν από 80 χρόνια και δεν είναι η απάντηση σήμερα», είπε ο Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας ταυτόχρονα τη χρησιμότητα του ΝΑΤΟ. «Οι σκοτεινές δυνάμεις δεν σβήνουν ποτέ» και «η επιθυμία για κυριαρχία, έλεγχο, αλλαγή συνόρων με τη βία» συνεχίζεται σήμερα, σημείωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε μπροστά στους δικτάτορες, είναι αδιανόητο». «Το να στρέψουμε το βλέμμα μας από την Ουκρανία θα ήταν σαν να ξεχάσαμε τι συνέβη εδώ», είπε ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «η δημοκρατία δεν είναι ποτέ εγγυημένη και ότι κάθε γενιά θα πρέπει να την προστατεύει και να μάχεται για αυτήν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.