Του Γιάννη Χανιωτάκη

Δύο άνδρες, φανατικοί υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους, κρίθηκαν ένοχοι για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ 13 Δεκεμβρίου 2023 και 9 Μαΐου 2024, με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στη βορειοδυτική Αγγλία.

Σύμφωνα με την απόφαση του κακουργιοδικείου του Πρέστον, ο 38χρονος Γουαλίντ Σααντάουι από το Γουίγκαν και ο 52χρονος Αμάρ Χουσεΐν από το Μπόλτον, σκόπευαν να προκαλέσουν «κολοσσιαία απώλεια ανθρώπινων ζωών», αντιγράφοντας τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015 στο Παρίσι.

Ένας τρίτος άνδρας, ο αδελφός του Σααντάουι, ο 36χρονος Μπιλέλ Σααντάουι, καταδικάστηκε για μη αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις.

Ως βασικός στόχος είχε επιλεγεί μία περιοχή στο Μάντσεστερ το οποίο όπως δήλωσε ο Σααντάουι σε μυστικό αστυνομικό «είναι γεμάτο Εβραίους». Αρχικά, η ομάδα του θα άνοιγε πυρ σε μια μεγάλη δημόσια συγκέντρωση, ενδεχομένως σε μια φιλοϊσραηλινή πορεία στο κέντρο της πόλης, και στη συνέχεια θα κινούνταν προς σχολεία και συναγωγές στο βόρειο Μάντσεστερ, όπου συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό η εβραϊκή κοινότητα της πόλης.

Οι δύο άνδρες είχαν προμηθευτεί τουφέκια, πιστόλια και εκατοντάδες σφαίρες, απορρίπτοντας τη χρήση μαχαιριών ή αυτοκινήτων ως «αναποτελεσματική».

Σε ηχητικό μήνυμα ανήμερα των Χριστουγέννων του 2023, ο Σααντάουι ανέφερε: «Αυτό που χρειάζεται είναι αυτόματο όπλο. Θέλουμε να κάνουμε το ίδιο με αυτό που έκανε ο Αμπαούντ (σ.σ. ο εγκέφαλος των επιθέσεων στο Παρίσι). Πρέπει να τρέξουν ποτάμια από το ακάθαρτο αίμα τους».

Η δράση τους τερματίστηκε χάρη σε μια μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής.

Ο Σααντάουι εμπιστεύτηκε έναν μυστικό αστυνομικό, αποκαλύπτοντάς του ότι ήθελε να σκοτώσει όσο περισσότερους Εβραίους ήταν δυνατό. «Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε», είπε.

Στις 15 Μαρτίου, παρέδωσε στον μυστικό αστυνομικό 4.300 λίρες (περίπου 5.000 ευρώ) ως προκαταβολή για την αγορά τεσσάρων καλάσνικοφ, δύο πιστολιών και 1.200 σφαιρών. Η σύλληψή του έγινε επ' αυτοφώρω τον Μάιο του περασμένου έτους, στο πάρκινγκ ενός ξενοδοχείου στο Μπόλτον, όταν πήγε να παραλάβει τα όπλα (τα οποία ήταν απενεργοποιημένα από την αστυνομία) από το πορτμπαγκάζ ενός νοικιασμένου αυτοκινήτου. Βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού τον δείχνει να τρέχει περίπου 20 μέτρα πριν ακινητοποιηθεί από ένοπλους αστυνομικούς.

Ο εισαγγελέας τόνισε ότι ο Σααντάουι «ήταν απελπισμένος να πάρει στα χέρια του όπλα» ενώ οι αρχές του Μάντσεστερ, δήλωσαν ότι δεδομένων των όπλων και των πυρομαχικών που εμπλέκονταν, θα μπορούσε να είναι η πιο θανατηφόρα τρομοκρατική επιθέση σε βρετανικό έδαφος.



Πηγή: skai.gr

