Γκάφα από τη Nicki Minaj: Αποκάλεσε «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς

Η υποψήφια για Grammy ράπερ Nίκι Μινάζ προκάλεσε αμηχανία την Κυριακή, όταν σε δημόσια εμφάνισή της αποκάλεσε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, «δολοφόνο», θεωρώντας προφανώς αυτόν τον χαρακτηρισμό ως ένα είδος επαίνου για τη δυναμικότητα του, ενώ απέναντι της καθόταν η χήρα του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από τρεις μήνες.

Η Mινάζ μιλούσε στο AmericaFest της Turning Point USA στο Φοίνιξ και βρισκόταν στη σκηνή μαζί με την Έρικα Κερκ, χήρα του συνιδρυτή της οργάνωσης.

«Αγαπητοί νέοι άνδρες, έχετε καταπληκτικά πρότυπα, όπως τον όμορφο και χαρισματικό πρόεδρό μας» είπε χαρακτηριστικά συνεχίζοντας να μιλά για επιπρόσθετα καταπληκτικά πρότυπα όπως ο «δολοφόνος» αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς», κάνοντας το κοινό να παγώσει.

Η καλλιτέχνιδα συνειδητοποίησε αμέσως την γκάφα της, κάλυψε το πρόσωπό της και έμεινε σιωπηλή για αρκετά αμήχανα δευτερόλεπτα.

Τότε ήταν που η Έρικα Κερκ παρενέβη για να ελαφρύνει το κλίμα λέγοντάς της να μην ανησυχεί για το λάθος της.

«Πίστεψέ με, δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχω ξανακούσει. Είσαι μια χαρά», είπε καθησυχαστικά η Κερκ.

«Σ’ αγαπώ».

Παρά τα ενθαρρυντικά λόγια, η Mινάζ δεν μπορούσε να ηρεμήσει.

«Σ’ αγαπώ. Πρέπει να το πάρεις με χιούμορ, πραγματικά», συνέχισε η Κερκ, χαλαρώνοντας την ατμόσφαιρα.

«Και αυτό είναι που κάνει αυτή τη στιγμή τόσο όμορφη, γιατί αν το διαδίκτυο θέλει να το απομονώσει σε ένα κλιπ, ποιος νοιάζεται; Αγαπώ αυτή τη γυναίκα», πρόσθεσε.

«Είναι μια καταπληκτική γυναίκα. Έχει αγνή ψυχή και καρδιά. Οι λέξεις είναι απλώς λέξεις. Γνωρίζω την καρδιά της και αυτό είναι που μετράει».

Τα τελευταία χρόνια, η τραγουδίστρια που κατοικεί στην Καλιφόρνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο απρόσμενες αλλά και ένθερμες υποστηρίκτριες της αμερικανικής Δεξιάς.

Εχει επιτεθεί επανειλημμένα στον κυβερνήτη της πολιτείας, Γκάβιν Νιούσομ, τον οποίο μάλιστα αποκάλεσε «νέο σκουπίδι» λίγα δευτερόλεπτα πριν από την γκάφα με τη λέξη «δολοφόνος».

Πηγή: skai.gr

