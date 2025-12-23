Ο Χάντερ Μπάιντεν δεν δίστασε να ασκήσει σκληρή κριτική στον πατέρα του, πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σε μια εκτενή συνέντευξη σε podcast αυτή την εβδομάδα, αναγνωρίζοντας ότι η χαλαρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν αποτέλεσαν καταστροφικές αποτυχίες.

«Χρειαζόμαστε ζωντανή, δυναμική μετανάστευση», δήλωσε ο 55χρονος στην εκπομπή The Shawn Ryan Show, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης διάρκειας 5,5 ωρών!

«Αλλά δεν θέλουμε μετανάστες που έρχονται εδώ παράνομα, αποστραγγίζοντας πόρους και δίνοντας προτεραιότητα σε βάρος ανθρώπων που είναι πραγματικοί, κυριολεκτικοί ήρωες, οι οποίοι ακόμα αναρρώνουν από 20 ή 21 χρόνια ατελείωτου πολέμου, ή οποιουδήποτε άλλου στην κοινωνία μας».

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν, εκτιμάται ότι περίπου 2,4 εκατομμύρια μετανάστες εισέρχονταν στις ΗΠΑ ετησίως, σύμφωνα με το Congressional Budget Office, ενώ ανάλυση της Goldman Sachs ανέφερε ότι το 60% πέρασε τα σύνορα παράνομα.

Νωρίτερα στη συνέντευξη, ο Χάντερ Μπάιντεν υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος είχε εξασφαλίσει συμφωνία από τους Ρεπουμπλικανούς για τη στήριξη ενός εκτεταμένου νομοσχεδίου για τα σύνορα, το οποίο είχε διαπραγματευτεί από τους γερουσιαστές Τζέιμς Λάνκφορντ, Κίρστεν Σίνεμα και Κρις Μέρφι.

«Και μετά ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη έξι μήνες πριν από τις εκλογές του 2024 και είπε στους Ρεπουμπλικανούς ότι θα προκριμάριζε οποιονδήποτε ψήφιζε υπέρ, γιατί είμαστε εθισμένοι στο πρόβλημα», είπε.

Ενώ ο Λευκός Οίκος Μπάιντεν επέμενε ότι απαιτείται νομοθετική δράση του Κογκρέσου για την ασφάλεια των συνόρων, ο Τραμπ βασίστηκε σε εκτελεστικές αποφάσεις και στις δύο θητείες του για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Χάντερ Μπάιντεν παραδέχθηκε στον παρουσιαστή Σον Ράιαν ότι η άτακτη αποχώρηση από το Αφγανιστάν «ήταν μια προφανής γαμ… αποτυχία».

«Νομίζω ότι υπήρχε καλύτερος τρόπος να γίνει. Μπορώ να ρίξω το φταίξιμο στους στρατηγούς του, μπορώ να κατηγορήσω άλλους για τον τρόπο που έγινε, αλλά και ο πατέρας μου ήξερε ότι πάντα η τελική ευθύνη είναι δική του».

Η βιαστική αποχώρηση από το Αφγανιστάν σημαδεύτηκε από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας του ISIS-K στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ, η οποία κόστισε τη ζωή σε 13 Αμερικανούς στρατιωτικούς που προσπαθούσαν να διεκπεραιώσουν την απομάκρυνση Αφγανών που διέφευγαν από την επάνοδο των Ταλιμπάν.

Ο Χάντερ Μπάιντεν διευκρίνισε ότι «η αποχώρηση από το Αφγανιστάν ήταν το σωστό», αλλά συμφώνησε με τον συνομιλητή του όταν εκείνος είπε: «Δεν αντέχω τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αποχώρηση».

«Καταλαβαίνω τον θυμό σου γι’ αυτό», απάντησε. «Και δεν έχω άλλη απάντηση πέρα από το ότι ξέρω πως ο πατέρας μου ξεκινούσε από τη θέση ότι τα 20 χρόνια ήταν αρκετά και ότι δεν ήταν προς το συμφέρον κανενός στις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουμε εκεί».

