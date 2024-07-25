Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Υπεράκτια αιολικά πάρκα που θα μπορούν να παρέχουν ηλεκτρισμό σε 20 εκ. σπίτια υπόσχεται να κατασκευάσει την επόμενη πενταετία η κυβέρνηση του σερ Κιρ Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτά τα πάρκα ανανεώσιμης ενέργειας θα κατασκευαστούν σε θαλάσσιες περιοχές ο βυθός των οποίων ανήκει στα λεγόμενα Κτήματα του Στέμματος (Crown Estate), συνιστούν δηλαδή τμήμα της περιουσίας που κληρονομείται από μονάρχη σε μονάρχη με τα κέρδη από την αξιοποίησή της όμως να τα καρπώνεται η κυβέρνηση.

Η εξαγγελία αυτή υπάγεται στο σχέδιο για τη σύσταση μιας νέας κρατικής εταιρείας ενέργειας, που θα ονομάζεται Great British Energy και θα δίνει έκφαση στην πράσινη μετάβαση.

Όπως είχε προαναγγείλει ο κ. Στάρμερ κατά την προεκλογική περίοδο, η Great British Energy θα χρηματοδοτηθεί με 8,3 δισεκατομμύρια λίρες από τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία θεωρεί πως μπορεί να πείσει τον ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχει στο όλο εγχείρημα προς την καθαρή ενέργεια με ακόμα 60 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο σερ Κιρ δήλωσε πως «αυτή η καινοτόμος σύμπραξη μεταξύ της Great British Energy και του Crown Estate είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αποστολή μας για καθαρή ενέργεια έως το 2030 και για μείωση των λογαριασμών ενέργειας μια και καλή».

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα θα είναι η αρχική στόχευση της νέας κρατικής εταιρείας ενέργειας, η οποία σταδιακά θα επεκταθεί σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, όπως η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, η πλημμυρική ενέργεια και μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες.



