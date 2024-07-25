Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στις Φιλιππίνες μετά την ανατροπή και βύθιση δεξαμενόπλοιου στις Φιλιππίνες, το οποίο άφησε μια πετρελαιοκηλίδα που εκτείνεται για σχεδόν 4 χιλιόμετρα (2,5 μίλια). Ο αντίκτυπος, σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσε να είναι αρκετά ευρύτερος από αυτό που μπορεί να δει κανείς με γυμνό μάτι.

Σε έναν συνηθισμένο καθαρισμό, οι αξιωματούχοι θα αναπτύξουν αμέσως βραχίονες, ή προσωρινά πλωτά εμπόδια, για να περιορίσουν το πόσο μακριά μπορεί να εξαπλωθεί η διαρροή. Ωστόσο, ο κακός καιρός έχει καθστερήσει αυτές τις προσπάθειες, δήλωσε ο Hernando Bacosa, ειδικός στις περιβαλλοντικές επιστήμες στο κρατικό πανεπιστήμιο Mindanao.

«H Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων (PCG) θέτει έναν επιχειρησιακό στόχο 7 ημερών για να ολοκληρώσει την άντληση του πετρελαίου από το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο για να σταματήσει την περαιτέρω εξάπλωση», ανέφερε ο Διοικητής του Λιμενικού Σώματος.

To νέο βίντεο που δημοσίευσαν οι τοπικές Αρχές:

PCG Commandant, CG Admiral Ronnie Gil L Gavan, has directed the deployment of three 44-meter multi-role response vessels (MRRVs) to augment the ongoing oil spill response operations in Bataan.



✍️https://t.co/mG1BTmHNha#DOTrPH 🇵🇭#CoastGuardPH#MaritimeSectorWorks pic.twitter.com/hJmWHaJnlJ — Philippine Coast Guard (@coastguardph) July 25, 2024

PCG responds to a maritime incident involving Philippine-flagged Motor Tanker (MT) Terra Nova that capsized and eventually submerged 3.6 nautical miles east off Lamao Point, Limay, Bataan, at around 1:10AM today, 25 July 2024.



✍️https://t.co/tN3nSkxRTd#CoastGuardPH pic.twitter.com/qC2VKPdmiq — Philippine Coast Guard (@coastguardph) July 25, 2024

Ο κ. Bacosa είπε ότι η ποσότητα πετρελαίου που μετέφερε το πλοίο - περίπου 1,5 εκατομμύριο λίτρα - καθιστά το περιστατικό "τρίτο επίπεδο, το υψηλότερο επίπεδο στο εθνικό μας σχέδιο έκτακτης ανάγκης πετρελαιοκηλίδων".

"Ο κόλπος της Μανίλα είναι επίσης το λιμάνι της Μανίλα, το μεγαλύτερο λιμάνι στις Φιλιππίνες και το κέντρο εμπορίου και οικονομικής δραστηριότητας.

Αυτό θα μπορούσε στην πραγματικότητα να παραλύσει την πρωτεύουσα και τις γειτονικές περιοχές", πρόσθεσε.

Έχει ήδη «απλωθεί» «τεράστια» ποσότητα πετρελαίου

Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων (PCG) εντόπισε μια πετρελαιοκηλίδα από το MT Terra Nova, που εκτείνεται περίπου 3,7 χιλιόμετρα (2,2 μίλια), χαρακτηρίζοντάς την «τεράστια».

Ένα «ισχυρό ρεύμα» μεταφέρει το πετρέλαιο σε βορειοανατολική κατεύθυνση.

«Θα επηρεάσει σίγουρα το θαλάσσιο περιβάλλον», δήλωσε ο αντιναύαρχος Armand Balilo, εκπρόσωπος του PCG.

Οι Aρχές των Φιλιππίνων σπεύδουν να περιορίσουν την πετρελαιοκηλίδα πριν φτάσει στη Μανίλα

Υπενθυμίζεται ότι οι Aρχές των Φιλιππίνων σπεύδουν να περιορίσουν τη πετρελαιοκηλίδα από το MT Terra Nova που βυθίστηκε στον κόλπο της Μανίλα ενώ μετέφερε 1,5 εκατομμύριο λίτρα βιομηχανικού καυσίμου. Νωρίτερα, το Λιμενικό Σώμα ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος να φτάσει στις ακτές της πρωτεύουσας, Μανίλα.

Ο κόλπος της Μανίλα «απλώνεται» στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων με πληθυσμό 15 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η παραλία της Μανίλα είναι ένα σημαντικό εμπορικό και τουριστικό κέντρο, με γιγάντια εμπορικά κέντρα, τηλεφωνικά κέντρα και θέρετρα καζίνο.

Ο κόλπος της Μανίλα διασχίζει επίσης επαρχίες με μεγάλες αλιευτικές κοινότητες και βιομηχανικές ζώνες.

«Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να επηρεαστεί η Μανίλα, ακόμη και η ακτογραμμή της Μανίλα, εάν διαρρεύσει το καύσιμο, επειδή βρίσκεται εντός του κόλπου της Μανίλα», δήλωσε ο αντιναύαρχος Armand Balilo της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων.

