Ο αριθμός των «πολύ ζεστών» ημερών με θερμοκρασία τουλάχιστον 30 βαθμών Κελσίου στη Βρετανία έχει τριπλασιαστεί τη δεκαετία μέχρι το 2024 σε σύγκριση με την περίοδο 1961-1990.

Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από ανάλυση των καιρικών συνθηκών στη χώρα από τον Βασιλικό Μετεωρολογικό Σύλλογο.

Διαπιστώνεται επίσης ότι οι ημέρες με τουλάχιστον 28 βαθμούς και πάνω έχουν διπλασιαστεί κατά την ίδια περίοδο σύγκρισης.

Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βιώνει μόνο πιο πολλή ζεστό, αλλά και περισσότερες βροχές. Οι ημέρες της τελευταίας δεκαετίας με εξαιρετικά μεγάλη ποσότητας βροχής ήταν κατά 20% περισσότερες σε σύγκριση με τον μέσο ετήσιο όρο της περιόδου 1961-1990.

Η έκθεση σημειώνει πως οι αυξημένες ημέρες ζέστης και βροχοπτώσεων έχουν σοβαρές επιπτώσεις, από την πίεση στον τομέα υγείας και τις υποδομές, μέχρι και αυξημένους θανάτους λόγω θερμοπληξίας, πλημμυρών ή καταιγίδων.

