Βρετανία: Σάλος με βίντεο που δείχνει αστυνομικό να πατάει στο κεφάλι ακινητοποιημένο άνδρα

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης έξω από το αστυνομικό τμήμα της πόλης Ροτσντέιλ της βόρειας Αγγλίας για να διαμαρτυρηθούν μετά από τη δημοσιοποίηση βίντεο περιστατικού αστυνομικής βίας.

Manchester Airport last night This can not go unchallenged. This is absolutely brutal and disgusting. Make this go viral



These officers need to be fired pic.twitter.com/OyVkQapnbV July 24, 2024

Το βίντεο δείχνει άνδρα της αστυνομικής διεύθυνσης του Ευρύτερου Μάντσεστερ να κλωτσάει και να πατάει με δύναμη το κεφάλι ενός άνδρα που βρίσκεται ακινητοποιημένος μπρούμυτα στο δάπεδο του αεροδρομίου του Μάντσεστερ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Πιστεύεται πως ο νεαρός άνδρας που δέχθηκε τα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ είχε ακινητοποιηθεί είναι ο αδερφός του υπόπτου και ότι ζουν στην περιοχή του Ροτσντέιλ.

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, κατά την επιχείρηση σύλληψης ενός υπόπτου στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του αεροδρομίου τρεις αστυνομικοί δέχθηκαν βίαιη επίθεση, με μία γυναίκα αστυνομικό να υφίσταται κάταγμα στη μύτη και συναδέλφους της να χρήζουν νοσηλείας.

Context is out: the muslims at Manchester airport grouped up and ASSAULTED three female officers.



Attached is a video of one (female officer) crying, another had a broken nose.



I speak for everyone when I say they fully deserved it. pic.twitter.com/ag7I3Lusxh — Ben (@b4sed7) July 24, 2024

Τονίστηκε επίσης πως υπήρχε κίνδυνος οι θύτες της επίθεσης κατά των αστυνομικών να αρπάξουν τα αστυνομικά όπλα.

Video footage of what happened BEFORE, during and AFTER the incident of police brutality at Manchester Airport.



The officer in question has now been removed from operational duties. https://t.co/4AswcesqtM pic.twitter.com/GdjlPWWfdq — Dilly Hussain (@DillyHussain88) July 24, 2024

Συνολικά τέσσερα άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της επίθεσης κατά οργάνων της τάξης.

Ο αστυνομικός του βίντεο, που κρατούσε στο χέρι όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης, έχει απομακρυνθεί από «επιχειρησιακά καθήκοντα», χωρίς όμως να έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Video footage of what happened BEFORE, during and AFTER the incident of police brutality at Manchester Airport. Police officer suspended from all duties after footage of man kicked in face at Manchester Airporthttps://t.co/cnkCnJaXCb — The Independent (@Independent) July 25, 2024

The officer in question has now been removed from operational duties. https://t.co/4AswcesqtM pic.twitter.com/GdjlPWWfdq — Dilly Hussain (@DillyHussain88) July 24, 2024

Η τοπική αστυνομική διεύθυνση δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται την ανησυχία και τις αντιδράσεις που προκαλεί το βίντεο και έχει αυτοβούλως παραπέμψει την υπόθεση στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Διαγωγής.

Πηγή: skai.gr

