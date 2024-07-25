Λογαριασμός
Σάλος με περιστατικό αστυνομικής βίας στη Βρετανία - Αστυνομικός πατάει στο κεφάλι ακινητοποιημένο άνδρα - Βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ - Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός 

Βρετανία: Σάλος με βίντεο που δείχνει αστυνομικό να πατάει στο κεφάλι ακινητοποιημένο άνδρα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης έξω από το αστυνομικό τμήμα της πόλης Ροτσντέιλ της βόρειας Αγγλίας για να διαμαρτυρηθούν μετά από τη δημοσιοποίηση βίντεο περιστατικού αστυνομικής βίας.

Το βίντεο δείχνει άνδρα της αστυνομικής διεύθυνσης του Ευρύτερου Μάντσεστερ να κλωτσάει και να πατάει με δύναμη το κεφάλι ενός άνδρα που βρίσκεται ακινητοποιημένος μπρούμυτα στο δάπεδο του αεροδρομίου του Μάντσεστερ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Πιστεύεται πως ο νεαρός άνδρας που δέχθηκε τα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ είχε ακινητοποιηθεί είναι ο αδερφός του υπόπτου και ότι ζουν στην περιοχή του Ροτσντέιλ.

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, κατά την επιχείρηση σύλληψης ενός υπόπτου στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του αεροδρομίου τρεις αστυνομικοί δέχθηκαν βίαιη επίθεση, με μία γυναίκα αστυνομικό να υφίσταται κάταγμα στη μύτη και συναδέλφους της να χρήζουν νοσηλείας.

Τονίστηκε επίσης πως υπήρχε κίνδυνος οι θύτες της επίθεσης κατά των αστυνομικών να αρπάξουν τα αστυνομικά όπλα.

Συνολικά τέσσερα άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της επίθεσης κατά οργάνων της τάξης.

Ο αστυνομικός του βίντεο, που κρατούσε στο χέρι όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης, έχει απομακρυνθεί από «επιχειρησιακά καθήκοντα», χωρίς όμως να έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η τοπική αστυνομική διεύθυνση δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται την ανησυχία και τις αντιδράσεις που προκαλεί το βίντεο και έχει αυτοβούλως παραπέμψει την υπόθεση στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Διαγωγής.

