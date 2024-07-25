Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι θα πραγματοποιήσει επίσημη πενθήμερη επίσκεψη στην Κίνα από το Σάββατο, ανακοίνωσε σήμερα το Πεκίνο.

«Κατόπιν προσκλήσεως του πρωθυπουργού Λι Τσιανγκ (...) η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τις 27 ως τις 31 Ιουλίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη της Μελόνι στην Κίνα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα το 2022.

Πέρυσι η Ιταλία αποσύρθηκε από την αμφιλεγόμενη συμφωνία με την Κίνα για τους Νέους Δρόμους του Μεταξιού, ενώ ήταν η μόνη χώρα της G7 που μετείχε στο πρόγραμμα αυτό μαζικών επενδύσεων του Πεκίνου.

Προτού ανέβει στην εξουσία, η Μελόνι έκρινε ότι η ένταξη στο πρόγραμμα αυτό, που συνιστά ακρογωνιαίο λίθο της βούλησης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για να αυξήσει την επιρροή της χώρας του στο εξωτερικό, ήταν "σοβαρό σφάλμα".

Το μη δεσμευτικό πρωτόκολλο συμφωνίας που είχε συναφθεί ανάμεσα στη Ρώμη και το Πεκίνο περιελάμβανε ευρείες δεσμεύσεις συνεργασίας στους τομείς επιμελητείας, υποδομών, χρηματοοικονομικών και περιβάλλοντος.

Έκτοτε η κυβέρνηση Μελόνι επιδιώκει να αποκαταστήσει τους δεσμούς με την Κίνα, σημαντικό εμπορικό εταίρο.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι μετέβη πέρυσι στο Πεκίνο και συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι, ο οποίος έκρινε ότι η συνεργασία με την Ιταλία είναι "εποικοδομητική".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.